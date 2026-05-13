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Hindi Newsक्रिकेटप्लेऑफ में 3 हफ्ते बाकी... मास्टर माइंड धोनी हो गए तैयार? कमबैक पर आया ये ताजा अपडेट

प्लेऑफ में 3 हफ्ते बाकी... मास्टर माइंड धोनी हो गए तैयार? कमबैक पर आया ये ताजा अपडेट

आईपीएल 2026 में सभी टीमें प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए जद्दोजहत कर रही हैं. रेस में सीएसके भी है जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 3 में 2 मुकाबले जीतने हैं. अब प्लेऑफ नजदीक है और फैंस को जल्द ही गुड न्यूज देखने को मिल सकती है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 09:47 AM IST
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MS Dhoni
MS Dhoni

आईपीएल 2026 में सभी टीमें प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए जद्दोजहत कर रही हैं. रेस में सीएसके भी है जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 3 में 2 मुकाबले जीतने हैं. अब प्लेऑफ नजदीक है और फैंस को जल्द ही गुड न्यूज देखने को मिल सकती है. चेन्नई की टीम अपना अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 15 मई को खेलने उतरेगी. इससे पहले पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है. फिलहाल धोनी पूरे सीजन में एक भी मुकाबला खेलने नहीं उतरे हैं. 

कब होगी धोनी की वापसी?

धोनी घुटने की इंजरी के चलते बाहर थे. लेकिन अब कमबैक करने के लिए तैयार हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में धोनी ग्रुप का हिस्सा होंगे. CSK के किसी मैच में उन्हें स्टेडियम में मौजूद देखने के लिए फैंस बेताब हैं. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस बात की पुष्टि की है कि धोनी का टिकट एक कमर्शियल फ्लाइट में बुक किया गया है. रिपोर्ट में आगे यह भी दावा किया गया है कि धोनी के CSK के बचे हुए तीन ग्रुप स्टेज मैचों में से कम से कम एक में खेलने की 'उम्मीद' है.

धोनी की वापसी से उलझेगी गुत्थी?

सबसे बड़ा सवाल है कि धोनी की वापसी में सीएसके के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिलेंगे या नहीं. निचले छोर पर मौजूद अनुभव और मजबूती एक बार फिर साबित होगी. साथ ही, विकेटकीपिंग और मैदान पर रणनीति बनाने (फील्ड मार्शल) का उनका अनुभव कप्तान गायकवाड़ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. शुरुआती दिनों में उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा था, लेकिन अब वापसी कर ली है.

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लगातार तीन जीत

CSK को जिस बात का थोड़ा डर हो सकता है, वह है अपनी जीत की लय न बिगड़े. लगातार तीन जीत के साथ, CSK ने अब अपनी एक ऐसी प्लेइंग XI तय कर ली है. उन्हें हर लिहाज से सबसे ये प्लेइंग-XI सफलता दिला रही है. इसका बहुत बड़ा श्रेय घरेलू युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा को जाता है, जिनमें कार्तिक शर्मा, सरफराज खान और प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसी उम्मीद है कि अगर धोनी प्लेइंग XI में वापस आते हैं तो इन खिलाड़ियों में से किसी एक को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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