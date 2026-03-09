Advertisement
trendingNow13134144
Hindi Newsक्रिकेटकोच साहब, आप पर स्माइल अच्छी...तीसरी बार खिताब जीतने पर एमएस धोनी का गंभीर को दिल छूने वाला संदेश, बुमराह को बताया चैंपियन बॉलर

'कोच साहब, आप पर स्माइल अच्छी'...तीसरी बार खिताब जीतने पर एमएस धोनी का गंभीर को दिल छूने वाला संदेश, बुमराह को बताया चैंपियन बॉलर

MS Dhoni congratulates India: टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया के घर यह ट्रॉफी आई है. इस बार गौतम गंभीर की कोचिंग में यह कमाल हुआ है. अहमदाबाद में टीम के चैंपियन बनने के बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने एक भावुक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कोच गौतम गंभीर को सलाम किया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- (x/@StarSportsIndia)
फोटो क्रेडिट- (x/@StarSportsIndia)

MS Dhoni congratulates India: 8 मार्च 2026 का दिन भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया है. इस दिन टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बनी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से पटखनी देकर टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाई, तो पूरा देश झूम उठा. इस ऐतिहासिक पल के बाद सोशल मीडिया पर जिस संदेश ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह था भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का. उन्होंने कोच गौतम गंभीर और 'यॉर्कर किंग' जसप्रीत बुमराह के लिए दिल जीत लेने वाली बात कही है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुए इस फाइनल का गवाह बनने के लिए धोनी खुद स्टेडियम में मौजूद थे. जीत के बाद धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक और जोशीला पोस्ट शेयर किया. उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर की चुटकी लेते हुए और उनकी जमकर तारीफ की. धोनी ने लिखा, 'अहमदाबाद में इतिहास रचा गया. टीम, सपोर्ट स्टाफ और दुनियाभर के भारतीय फैंस को बधाई. आप सभी को खेलते देखना आनंददायक था. कोच साहब (गौतम गंभीर), आप पर स्माइल अच्छी लगती है. स्माइल के साथ आपकी इंटेंसिटी एक 'किलर कॉम्बो' है. बहुत बढ़िया, एन्जॉय गाइज.'

गौतम गंभीर अपने नाम की तरह गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खिताब जीता तो उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. धोनी और गंभीर के बारे में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होती हैं कि दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन धोनी के इस मैसेज ने सभी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह को बताया चैंपियन बॉलर

एमएस धोनी ने टीम इंडिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी जमकर तारीफ की. धोनी ने अपनी पोस्ट में जसप्रीत बुमराह के प्रभाव को शब्दों से परे बताते हुए लिखा, 'बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है, वह एक चैंपियन बॉलर हैं.'

एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में सबसे पहले 2007 में पहला खिताब जिताया था. फिर 2024 में रोहित शर्मा ने यह ट्रॉफी भारत को दिलाई. इसके बाद अब सूर्यकुमार यादव चैंपियन कप्तान बने हैं. फाइनल से पहले धोनी और रोहित एक साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए थे. 

क्यों खास रही ये जीत?

टीम इंडिया ने चैंपियन बनकर एक-दो नहीं, तीन खास रिकॉर्ड भी बनाए हैं. पहला ये कि भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप (2024 और 2026) जीतने वाला पहला देश बना.दूसरा ये कि भारत अब सर्वाधिक 3 बार (2007, 2024, 2026) टी20 विश्व चैंपियन बनने वाली टीम है. तीसरा सबसे खास रिकॉर्ड ये है कि टीम इंडिया 19 साल बाद मेजबान देश के नाते खिताब जीतने में सफल रही. ऐसा पहली बार हुआ है.

फाइनल का हाल

अगर फाइनल की बात करें तो टीम इंडिया ने टॉस गंवाकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 256 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 19 ओवर में ही 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 96 रन से मैच हार गई. भारत ने कीवी टीम को एकतरफा हराकर इतिहास रच दिया.

ये भी पढ़ें: सबसे बड़े धुरंधर...टीम इंडिया ने तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप, सूर्या सेना ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह पीटा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये