'कोच साहब, आप पर स्माइल अच्छी'...तीसरी बार खिताब जीतने पर एमएस धोनी का गंभीर को दिल छूने वाला संदेश, बुमराह को बताया चैंपियन बॉलर

MS Dhoni congratulates India: 8 मार्च 2026 का दिन भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया है. इस दिन टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बनी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से पटखनी देकर टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाई, तो पूरा देश झूम उठा. इस ऐतिहासिक पल के बाद सोशल मीडिया पर जिस संदेश ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह था भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का. उन्होंने कोच गौतम गंभीर और 'यॉर्कर किंग' जसप्रीत बुमराह के लिए दिल जीत लेने वाली बात कही है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुए इस फाइनल का गवाह बनने के लिए धोनी खुद स्टेडियम में मौजूद थे. जीत के बाद धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक और जोशीला पोस्ट शेयर किया. उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर की चुटकी लेते हुए और उनकी जमकर तारीफ की. धोनी ने लिखा, 'अहमदाबाद में इतिहास रचा गया. टीम, सपोर्ट स्टाफ और दुनियाभर के भारतीय फैंस को बधाई. आप सभी को खेलते देखना आनंददायक था. कोच साहब (गौतम गंभीर), आप पर स्माइल अच्छी लगती है. स्माइल के साथ आपकी इंटेंसिटी एक 'किलर कॉम्बो' है. बहुत बढ़िया, एन्जॉय गाइज.'

गौतम गंभीर अपने नाम की तरह गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खिताब जीता तो उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. धोनी और गंभीर के बारे में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होती हैं कि दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन धोनी के इस मैसेज ने सभी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह को बताया चैंपियन बॉलर

एमएस धोनी ने टीम इंडिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी जमकर तारीफ की. धोनी ने अपनी पोस्ट में जसप्रीत बुमराह के प्रभाव को शब्दों से परे बताते हुए लिखा, 'बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है, वह एक चैंपियन बॉलर हैं.'

एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में सबसे पहले 2007 में पहला खिताब जिताया था. फिर 2024 में रोहित शर्मा ने यह ट्रॉफी भारत को दिलाई. इसके बाद अब सूर्यकुमार यादव चैंपियन कप्तान बने हैं. फाइनल से पहले धोनी और रोहित एक साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए थे.

क्यों खास रही ये जीत?

टीम इंडिया ने चैंपियन बनकर एक-दो नहीं, तीन खास रिकॉर्ड भी बनाए हैं. पहला ये कि भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप (2024 और 2026) जीतने वाला पहला देश बना.दूसरा ये कि भारत अब सर्वाधिक 3 बार (2007, 2024, 2026) टी20 विश्व चैंपियन बनने वाली टीम है. तीसरा सबसे खास रिकॉर्ड ये है कि टीम इंडिया 19 साल बाद मेजबान देश के नाते खिताब जीतने में सफल रही. ऐसा पहली बार हुआ है.

फाइनल का हाल

अगर फाइनल की बात करें तो टीम इंडिया ने टॉस गंवाकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 256 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 19 ओवर में ही 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 96 रन से मैच हार गई. भारत ने कीवी टीम को एकतरफा हराकर इतिहास रच दिया.

ये भी पढ़ें: सबसे बड़े धुरंधर...टीम इंडिया ने तीसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप, सूर्या सेना ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह पीटा