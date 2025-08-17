धोनी के 'चेले' ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, तीन मैच में ही ध्वस्त कर दिया विराट कोहली का ये स्पेशल रिकॉर्ड

Australia vs South Africa T20: साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में जमकर तबाही मचाई. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ केर्न्स में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया. इस दौरान ब्रेविस ने भारत के सुपरस्टार विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरे टी20 मैच में 41 गेंदों पर शतक लगाने के बाद ब्रेविस ने अपनी धमाकेदार फॉर्म जारी रखी और तीसरे मुकाबले में सिर्फ 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त

22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 26 गेंदों में 53 रनों की सनसनीखेज पारी खेली. इसमें उन्होंने एक चौका और छह छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. विराट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस फॉर्मेट में 10 पारियों में 12 छक्के लगाए थे. ब्रेविस ने सिर्फ तीन पारियों में 14 छक्के जड़े हैं.

ब्रेविस का शानदार प्रदर्शन

अपनी पारी के दौरान इस खतरनाक बल्लेबाज ने एरोन हार्डी को लगातार चार छक्के लगाए. ब्रेविस की शानदार पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 172/7 का अच्छा स्कोर बनाया. जवाब में ग्लेन मैक्सवेल (36 गेंदों पर 62 रन*) की बेहतरीन पारी से ऑस्ट्रेलिया ने मैच की अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया और 2-1 से सीरीज जीत ली. मैक्सवेल के अलावा कप्तान मिचेल मार्श ने भी 37 गेंदों पर 54 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे.

साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे तेज शतक

इससे पहले दूसरे टी20 में ब्रेविस ने 56 गेंदों पर 125* रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी. इसमें 12 चौके और आठ छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 218/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस शतक के सा उन्होंने डेविड मिलर (35 गेंदों पर शतक) के बाद साउथ अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. इस तूफानी बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस के 119 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 17.4 ओवरों में 165 रनों पर ही सिमट गई थी.