धोनी के 'चेले' ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, तीन मैच में ही ध्वस्त कर दिया विराट कोहली का ये स्पेशल रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12884426
Hindi Newsक्रिकेट

धोनी के 'चेले' ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, तीन मैच में ही ध्वस्त कर दिया विराट कोहली का ये स्पेशल रिकॉर्ड

Australia vs South Africa T20: साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में जमकर तबाही मचाई. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ केर्न्स में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया. इस दौरान ब्रेविस ने भारत के सुपरस्टार विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धोनी के 'चेले' ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, तीन मैच में ही ध्वस्त कर दिया विराट कोहली का ये स्पेशल रिकॉर्ड

Australia vs South Africa T20: साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया में जमकर तबाही मचाई. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ केर्न्स में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया. इस दौरान ब्रेविस ने भारत के सुपरस्टार विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरे टी20 मैच में 41 गेंदों पर शतक लगाने के बाद ब्रेविस ने अपनी धमाकेदार फॉर्म जारी रखी और तीसरे मुकाबले में सिर्फ 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त

22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 26 गेंदों में 53 रनों की सनसनीखेज पारी खेली. इसमें उन्होंने एक चौका और छह छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. विराट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस फॉर्मेट में 10 पारियों में 12 छक्के लगाए थे. ब्रेविस ने सिर्फ तीन पारियों में 14 छक्के जड़े हैं.

ये भी पढ़ें: ​धोनी के कारण इरफान पठान का करियर हुआ बर्बाद? एक्स ऑलराउंडर का 16 साल बाद छलका दर्द

ब्रेविस का शानदार प्रदर्शन

अपनी पारी के दौरान इस खतरनाक बल्लेबाज ने एरोन हार्डी को लगातार चार छक्के लगाए. ब्रेविस की शानदार पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 172/7 का अच्छा स्कोर बनाया. जवाब में ग्लेन मैक्सवेल (36 गेंदों पर 62 रन*) की बेहतरीन पारी से ऑस्ट्रेलिया ने मैच की अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया और 2-1 से सीरीज जीत ली. मैक्सवेल के अलावा कप्तान मिचेल मार्श ने भी 37 गेंदों पर 54 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे.

ये भी पढ़ें: बुरी खबर… एशिया कप से पहले इस महान क्रिकेटर का अचानक हुआ निधन, दुनिया को लगा सदमा

साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे तेज शतक

इससे पहले दूसरे टी20 में ब्रेविस ने 56 गेंदों पर 125* रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी. इसमें 12 चौके और आठ छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 218/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस शतक के सा उन्होंने डेविड मिलर (35 गेंदों पर शतक) के बाद साउथ अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. इस तूफानी बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस के 119 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 17.4 ओवरों में 165 रनों पर ही सिमट गई थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Australia vs South Africadewald brevisMS DhoniVirat Kohli

Trending news

भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
;