IPL 2026: आखिर कब तक मैदान पर लौटेंगे धोनी-ब्रेविस? CSK के CEO ने साफ-साफ बता दिया

टीम इंडिया के महानतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के शुरुआत से ही चर्चा में बने हुए हैं. पहले उनके खेलने को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही थी और अब उनके टूर्नामेंट में आगे भी खेलने को लेकर बड़ा अपडेट आ सामने आ रहा है. बता दें कि टूर्नामेंट के शुरुआत से ही उनके खेलने पर संशय बना हुआ था और फिर चोट की वजह से वह शुरुआती 3 मुकाबलों से बाहर हो गए थे. अब इस पूरे मामले पर चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ का खुद एक बड़ा बयान सामने आया है. क्रिकबज के रिपोर्ट्स कि मानें तो धोनी के अगले मैच खेलने पर भी अभी कुछ साफ नहीं है. माना जा रहा है कि 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी धोनी नहीं खेलेंगे. ऐसे में थाला के फैंस के लिए यह काफी बुरी खबर है. उन्हें माही को फील्ड पर देखने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, धोनी के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस पर भी अपडेट सामने आया है.

सीएसके का प्रदर्शन बना समस्या

अगले सात दिनों में चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में दो घरेलू मुकाबले खेलने हैं . 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स.दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धोनी के न खेलने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है, वहीं केकेआर के खिलाफ भी उनके खेलने की उम्मीद कम है.टीम अपने पूर्व कप्तान के अनुभव की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि शुरुआती तीन मैचों में सीएसके का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है.पांच बार की चैंपियन टीम अब तक अंक तालिका में कोई अंक जोड़ नहीं पाई है.

धोनी का रिहैब जारी

44 वर्षीय धोनी ने विदेशी टूर्नामेंटों में टीम के साथ यात्रा न करने का फैसला किया है.चाहे वह 30 मार्च को गुवाहाटी में मैच हो या 5 अप्रैल को बेंगलुरु में.इसी बीच, टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मुकाबला खेला, जिसमें धोनी की गैरमौजूदगी ने अटकलें बढ़ा दीं.क्रिकबज की जानकारी के मुताबिक, धोनी फिलहाल चेन्नई में अपने परिवार के साथ हैं और सीएसके के फिजियो और मालिश विशेषज्ञों की देखरेख में रिहैबिलिटेशन करवा रहे हैं.कुछ दिन पहले उन्होंने नेट पर भी बल्लेबाजी का अभ्यास किया था.

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पिछला सीजन रहा खराब

सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने बताया, “एमएस रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और इसमें कुछ समय लगेगा.हम यह नहीं कह सकते कि कितने दिन लगेंगे.” उन्होंने यह भी बताया कि देवल्ड ब्रेविस, जो साइड स्ट्रेन की वजह से सीजन की शुरुआत में नहीं खेल पाए थे, अब पूरी तरह ठीक हो रहे हैं.“हमें उम्मीद है कि वह अगले मैच में खेल सकेंगे, लेकिन यह उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगा.अगले मैच तक हमारे पास कुछ दिन हैं.”यह सीएसके के लिए आईपीएल सीजन की शुरुआत में दूसरी सबसे लंबी हार की श्रृंखला है.2022 में भी उनका आरंभ कमजोर रहा था, जब उन्होंने अपने पहले चार मैच हारे थे.पिछले साल, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने के बाद उन्होंने पहला मैच जीता था, लेकिन उसके बाद लगातार पांच मैच हार गए और अंततः 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ सीजन खत्म किया.

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