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Hindi Newsक्रिकेटVideo: सनराइजर्स के गढ़ में थाला की एंट्री, हैदराबाद में माही-माही की गूंज, क्या हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे धोनी?

Video: सनराइजर्स के गढ़ में 'थाला' की एंट्री, हैदराबाद में माही-माही की गूंज, क्या हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे धोनी?

MS Dhoni in Hyderabad Video: महेंद्र सिंह धोनी के हैदराबाद पहुंचते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया. ग्रोइन इंजरी के कारण पहले पांच मैच मिस करने के बाद क्या सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 'थाला' की वापसी होगी? फैंस को उनके खेलने का इंतजार है. अब देखना है कि वह मैच में उतर पाते हैं या नहीं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:46 PM IST
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हैदराबाद में महेंद्र सिंह धोनी के पहुंचने पर फैंस बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे.
हैदराबाद में महेंद्र सिंह धोनी के पहुंचने पर फैंस बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे.

MS Dhoni in Hyderabad Video: 44 साल की उम्र में भी महेंद्र सिंह धोनी ने साबित कर दिया कि वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से क्यों शुमार हैं. जब चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज हैदराबाद पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी वर्ल्ड कप विजेता टीम की तरह किया गया. सैकड़ों प्रशंसक अपने पसंदीदा विकेटकीपर-बल्लेबाज की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े. आईपीएल 2026 सीजन में यह पहली बार है जब धोनी किसी बाहरी (अवे) मैच के लिए टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं, जिससे उनके मैदान पर लौटने की उम्मीदें जग गई हैं.

शुरुआत में ग्रोइन इंजरी (जांघ की चोट) के कारण दो सप्ताह के लिए बाहर रहने के बाद धोनी गुरुवार को चेन्नई से हैदराबाद के लिए टीम के साथ रवाना हुए. शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले उनका टीम के साथ जुड़ना फैंस के लिए बड़ी खबर है. चेन्नई में होटल से निकलते समय जहां प्रशंसकों के एक छोटे समूह ने उनका उत्साहवर्धन किया, वहीं हैदराबाद पहुंचते ही यह उत्साह एक बड़े पागलपन में बदल गया. सोशल मीडिया पर धोनी की वीडियो पोस्ट कर हजारों फैंस ने लिखा- ''थाला दर्शनम.'' 

धोनी के लिए फैंस की चाहत, साक्षी हैरान

भारी सुरक्षा के बीच धोनी और उनके परिवार को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया. धोनी की पत्नी साक्षी ने एयरपोर्ट के 'कार्निवल' जैसे माहौल के वीडियो शेयर किए, जिसमें प्रशंसक अपने फोन लेकर टीम बस के पीछे दौड़ते और धोनी की फोटो लेने की कोशिश करते नजर आए.

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क्या 'इम्पैक्ट प्लेयर' के रूप में होगी धोनी की एंट्री?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि धोनी फिट होते हैं, तो वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. पूर्व क्रिकेटर मिचेल मैक्लेनाघन के अनुसार, यह रणनीतिक कदम उन्हें 20 ओवर की विकेटकीपिंग के शारीरिक तनाव के बिना अपनी सिग्नेचर फिनिशिंग बल्लेबाजी करने की अनुमति देगा. हालांकि, अभी माना जा रहा है कि धोनी एक या दो मैचों में और नहीं खेलेंगे. अब देखना है कि वह हैदराबाद में उतरते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें: अय्यर 2.0: चोट से वापसी और IPL में तबाही, भारत को मिल गया अगला वनडे-टी20 कप्तान?

खलील अहमद की चोट टीम के लिए बड़ा झटका

सीएसके ने शुरुआती तीन मैच हारने के बाद अब अपनी लय पा ली है और टीम लगातार दो मैच जीत चुकी है.  हालांकि, टीम की इस खुशी के बीच तेज गेंदबाज खलील अहमद का पूरे सीजन से बाहर होना एक बड़ा झटका है. खलील को क्वाड्रिसेप्स टियर (मांसपेशियों में खिंचाव) हुआ है, जिसके कारण वह कम से कम 10-12 सप्ताह के लिए बाहर रहेंगे. ऐसे में आठवें स्थान पर मौजूद सीएसके के लिए धोनी की वापसी एक बड़े मनोबल बढ़ाने वाले कारक के रूप में काम कर सकती है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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