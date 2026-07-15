ना सचिन, ना विराट... ये है ODI में इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने वाला नंबर 1 बल्लेबाज, युवराज सिंह भी पीछे नहीं

इन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है. पहला मुकाबला एजबेस्टन में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता. इस मुकाबले को देखने के लिए पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी पहुंचे थे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं. धोनी की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि वही वह दिग्गज हैं जिन्होंने इंग्लैंड टीम की नाक में दम कर दिया था. जब भी माही अंग्रेजों के खिलाफ मैदान पर उतरते थे, तो रनों की बारिश होती थी.
जब भी वनडे क्रिकेट की बात होती है, तो फैंस के जेहन में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई हैं, तो वह एमएस धोनी हैं.
आंकड़ों पर नजर डालें, तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारत के पूर्व कप्तान और महान फिनिशर एमएस धोनी नंबर-1 पायदान पर काबिज हैं. धोनी इस सूची में सचिन और विराट जैसे रन-मशीनों से भी आगे हैं, जबकि पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह भी इस रेस में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं.
भारत और इंग्लैंड के बीच हुए वनडे मैचों में एमएस धोनी सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने साल 2006 से 2019 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ कुल 48 वनडे मुकाबले खेले. इस दौरान 44 पारियों में उन्होंने 46.84 की शानदार औसत से 1546 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.
वहीं, नंबर-2 पर मौजूद युवराज सिंह भी धोनी से ज्यादा पीछे नहीं हैं. युवी ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 37 मैचों में 50 से अधिक की विस्फोटक औसत से 1523 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 धमाकेदार शतक भी जड़े हैं.
इस ऐतिहासिक सूची में फिलहाल चौथे नंबर पर मौजूद किंग विराट कोहली के पास चल रही वनडे सीरीज में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका है. विराट कोहली के नाम इंग्लैंड के खिलाफ 1402 रन दर्ज हैं. अगर कोहली सीरीज के बाकी बचे दो मैचों (कार्डिफ और लॉर्ड्स) में 54 रन और बना लेते हैं, तो वह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (1455 रन) को पीछे छोड़कर इस सूची में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे. हालांकि, पहले वनडे में कोहली महज 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि अगले मैचों में उनका बल्ला जरूर बोलेगा और वह सचिन के इस रिकॉर्ड को पार कर लेंगे.