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Hindi Newsक्रिकेटक्या होगी CSK की प्लेइंग-XI, धोनी खेलेंगे या नहीं? ट्रेनिंग सेशन से दूर हो जाएगा कन्फ्यूजन

क्या होगी CSK की प्लेइंग-XI, धोनी खेलेंगे या नहीं? ट्रेनिंग सेशन से दूर हो जाएगा कन्फ्यूजन

आईपीएल 2026 में चेन्नई की टीम कुछ घंटों में करो या मरो का मुकाबला खेलने उतरेगी. सीएसके की टक्कर हैदराबाद से है, जो प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज है. लेकिन इस मैच में जीत-हार से ज्यादा एमएस धोनी के संन्यास के चर्चे हैं. सीएसके की संभावित प्लेइंग-XI और पिच रिपोर्ट यहां जानें.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 18, 2026, 02:13 PM IST
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आईपीएल 2026 में चेन्नई की टीम कुछ घंटों में करो या मरो का मुकाबला खेलने उतरेगी. सीएसके की टक्कर हैदराबाद से है, जो प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज है. लेकिन इस मैच में जीत-हार से ज्यादा एमएस धोनी के संन्यास के चर्चे हैं. सभी के जहन में सवाल है कि धोनी खेलेंगे या नहीं, यहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी आखिरी बार मैदान में उतरने वाले हैं. अब हम ट्रेनिंग से अंदाजा लगाते हैं कि आखिर धोनी इस मुकाबले में नजर आएंगे या नहीं. ट्रेनिंग सेशन के दौरान धोनी बैटिंग करते नजर आए.

धोनी ने की बैटिंग

धोनी हमेशा की तरह ट्रेनिंग के लिए आए, कुछ थ्रोडाउन और स्पिन गेंदबाज़ी का सामना किया और फिर चले गए. CSK को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. अपने आखिरी दो मैचों में दो जीत उन्हें 16 अंकों तक पहुंचा देगी, जो क्वालिफाई करने के लिए काफी. लेकिन एक हार सीएसके की हालत खराब कर देगी. अंतिम नतीजा दूसरे मैचों के रिजल्ट पर भी निर्भर कर सकता है. फिलहाल CSK पिछले मैच में LSG से हारकर आ रही है. 

क्या हो सकता है बैटिंग लाइनअप?

एक बार फिर सारा ध्यान बल्लेबाजी लाइन-अप पर होगा, क्योंकि CSK को खास तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवाल्ड ब्रेविस से रनों की सख्त जरूरत है. इस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने छह पारियों में अब तक सिर्फ 99 रन बनाए हैं. SRH का प्रदर्शन भी पांच बार की चैंपियन टीम जैसा ही रहा है. उन्होंने अपने शुरुआती चार मैचों में से तीन मैच हारे थे और मजे की बात यह है कि अपने घरेलू मैदान पर CSK के खिलाफ मिली जीत की वजह से ही वे प्वाइंट्स टेबल में ऊपर बने हुए हैं.

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पिच में क्या है खास?

पैट कमिंस की टीम एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैदान पर उतर रही है. अहमदाबाद में उनका पिछला मैच बेहद निराशाजनक रहा था, पूरी टीम महज 86 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी. अब सवाल है कि सीएसके की पिच में क्या कुछ खास है तो बता दें सोमवार को चेपॉक की पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार रहने की उम्मीद है. SRH के पेस-बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने कहा कि जीतने के लिए स्कोर लगभग 210 रन होना चाहिए. CSK के तेज गेंदबाज जॉनसन के अनुसार, हैदराबाद की तुलना में यहां पिच पर ज्यादा उछाल मिल सकता है. जिससे मेजबानों को फायदा हो सकता है.

ये भी पढे़ं... धोनी या पोंटिंग... कौन है दुनिया का सबसे महान कप्तान? रिकॉर्ड्स में ये धुरंधर भारी

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

CSK की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (wk), ऋतुराज गायकवाड़ (c), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, डायन फॉरेस्टर/MS धोनी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन. 

SRH प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (w), स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा/अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (c), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, प्रफुल हिंगे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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