धोनी के सिर सजा नया 'ताज', आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एंट्री, इन 6 दिग्गजों को भी सम्मान

ICC Hall of Fame 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ा सम्मान मिला है. उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. इसकी घोषणा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को की. वह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी यह सम्मान मिल चुका है. धोनी के अलावा 6 अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है.

इन दिग्गजों को भी सम्मान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी, साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. इनके अलावा पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर सना मीर को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. वह यह सम्मान पाने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर सारा टेलर को भी सम्मानित किया गया है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में नजर नहीं आएंगे ये 10 सुपरस्टार! खतरे में करियर, अचानक ले सकते हैं संन्यास

वनडे-टी20 से टेस्ट तक में धोनी सुपरहिट

धोनी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तीन बड़े टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. उन्होंने 2007 में भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई थी. इतना ही नहीं, धोनी के रहते हुए टीम इंडिया पहली बार 2009 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची थी.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड रिकॉर्ड: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा हिट-विकेट आउट होने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, ये रही चौंकाने वाली लिस्ट

A destructive opener who instilled fear in the opposition and became a two-time World Cup winner

MS Dhoni is inducted in the ICC Hall of Fame

Hashim Amla takes his place in the ICC Hall of Fame

A leader who made the Proteas believe

Revolutionising the sport for young girls around the globe, both on and off the field

Sana Mir becomes the first Pakistan women's cricketer to enter the ICC Hall of Fame

More https://t.co/wxeJRWolhK pic.twitter.com/NJtNAkBbjA

— ICC (@ICC) June 9, 2025