धोनी की कितने दिन बाद होगी वापसी? दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले होगा टेस्ट, फिटनेस पर आया ये अपडेट

MS Dhoni: आईपीएल 2026 में एक तरफ सीएसके की हार का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. टीम लगातार तीन मैच हार चुकी है. हार के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं दूसरी तरफ पूर्व कप्तान एमएस धोनी की वापसी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. अब एक नया अपडेट आया है, जिसमें बताया कि धोनी की वापसी की कंफर्मेशन कब तक होगी. धोनी ने अभी तक तीन में से एक भी मुकाबला नहीं खेला है. आईपीएल की शुरुआत होते ही उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था.

धोनी का होगा फिटनेस टेस्ट

धोनी की वापसी फिटनेस टेस्ट से तय होगी. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, धोनी अगले दो दिनों में एक फिटनेस टेस्ट देंगे, जिससे चेपॉक में होने वाले मैच के लिए उनकी वापसी को लेकर अपडेट आ जाएगा. फिलहाल सीएसके के अगले मुकाबले में 5 दिन का समय है. घरेलू मैदान पर सीएसके की टीम 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से टक्कर लेगी.

ट्रेनिंग में हो रहा सुधार

फ्रेंचाइजी ने अब तक धोनी को लेकर सावधानी भरा रवैया अपनाया है. ट्रेनिंग में उनकी लगातार हो रही प्रगति के बावजूद उन्होंने उन्हें जल्दबाजी में वापस लाने की कोशिश नहीं की है. हालांकि, धोनी टीम के साथ बाहर के मैचों के लिए नहीं गए और पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैच के दौरान स्टेडियम में भी मौजूद नहीं थे, फिर भी वे अभ्यास सत्रों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं.

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ब्रेविस की हो सकती है वापसी

सीएसके के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेविस भी वापसी के करीब हैं. उनके कमबैक से मिडिल ऑर्डर में सीएसके को मजबूती मिलेगी. डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी साइड स्ट्रेन की चोट से लगभग उबर चुके हैं. वह टीम के साथ सफर कर रहे हैं लेकिन उन्होंने तीन में से एक भी मुकाबला नहीं खेला है. इससे साफ है उनके ठीक होने की प्रक्रिया में प्रगति हो रही है. मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने पुष्टि की कि ब्रेविस वापसी के करीब हैं. उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वे अगले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे. हमने सावधानी बरती है, और उम्मीद है कि अगले कुछ दिन हमारी योजना के अनुसार ही गुजरेंगे.'