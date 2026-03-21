IPL 2026 में धोनी रचेंगे इतिहास, ये 'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ एक कदम ही दूर, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा नाम

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 3 अप्रैल को होने वाले IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इतिहास रच सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले IPL 2026 के मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.
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IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपना पहला ही मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेलना है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपना दूसरा मैच 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलना है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 3 अप्रैल को होने वाले IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इतिहास रच सकते हैं.
'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ एक कदम ही दूर
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले IPL 2026 के मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के घरेलू मैदान यानी एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने 99 चौके लगाए हैं और वह 100 के आंकड़े से सिर्फ एक कदम दूर हैं. महेंद्र सिंह धोनी अगर एक चौका जड़ देते हैं तो वह एमए चिदंबरम स्टेडियम में चौकों का शतक ठोक देंगे.
रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा नाम
एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी 100 चौके जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. महेंद्र सिंह धोनी से पहले एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना 100 से ज्यादा चौके जड़ चुके हैं. सुरेश रैना 140 चौकों के साथ टॉप पर हैं. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में स्टंपिंग का अर्धशतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन जाएंगे. फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर हैं.
50 स्टंपिंग पूरा करने का महारिकॉर्ड
महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक आईपीएल इतिहास में कुल 201 शिकार किए हैं, जिसमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं. महेंद्र सिंह धोनी 50 स्टंपिंग पूरा करने के महारिकॉर्ड से केवल 3 कदम ही दूर हैं. बता दें कि पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 में अपने अभियान का आगाज 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी. चेन्नई ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला है. प्रशांत किशोर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने 14.20 करोड़ की बड़ी बोली लगाते हुए टीम से जोड़ा है. वहीं, संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया गया है.