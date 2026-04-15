विकेट के पीछे ही नहीं, अब मुकाबले से बाहर रहकर भी मैच पलट रहे हैं धोनी! यूं लिखी KKR की हार की पटकथा

CSK vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) पर चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की जीत में स्पिनर नूर अहमद ने अहम योगदान दिया. उन्होंने फ्रेंचाइजी द्वारा दिखाए गए भरोसे का फल दे दिया. मंगलवार (14 अप्रैल) को केकेआर के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस अभियान में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद नूर अहमद की फॉर्म में वापसी से सीएसके खेमा बेहद खुश है.

इस बड़े बदलाव के पीछे फ्रेंचाइजी के आइकन महेंद्र सिंह धोनी का खास योगदान है. वह विकेट के पीछे नहीं हैं, लेकिन मैदान से बाहर रहकर भी मैच को पलट रहे हैं. उन्होंने नूर के आत्मविश्वास को बढ़ाकर कोलकाता नाइटराइडर्स की हार की पटकथा लिखी. टीम के गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम कोलकाता पर मिली जीत के बाद इसका खुलासा किया.

धोनी ने नूर अहमद को नेट सेशन में क्या सिखाया?

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्रीधरन श्रीराम ने उन बदलावों का खुलासा किया जो नूर ने केकेआर के खिलाफ अपनी गेंदबाजी में किए थे. श्रीराम के अनुसार, इसका बड़ा श्रेय धोनी को जाता है. उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस युवा स्पिनर के साथ विस्तार से तकनीकी चर्चा की थी. श्रीराम ने जीत के बाद कहा, ''आज विकेट ने मदद की और उनके लिए थोड़ा टर्न भी था. अन्य विकेट काफी सपाट रहे हैं, लेकिन आज गेंद हवा में थोड़ी धीमी थी. गेंद पर अधिक साइड स्पिन और अधिक ड्रॉप देखने को मिला.''

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नूर के काम आई धोनी की सलाह

श्रीराम ने आगे बताया कि नूर इसी पर काम कर रहे थे. प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी ने विशेष रूप से उनकी लेग-ब्रेक को प्रभावी बनाने को लेकर लंबी बातचीत की थी. श्रीराम का मानना है कि यह सलाह बहुत मददगार रही और इसके नतीजे मैदान पर साफ दिखाई दिए. नूर ने मैच में केकेआर की तिकड़ी (अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन) को आउट कर दिया.

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अकील हुसैन ने भी निभाई अहम भूमिका

कोच श्रीराम ने यह भी बताया कि अपने पहले ओवर में नूर या तो थोड़े शॉर्ट थे या फिर गेंद बहुत फुल फेंक रहे थे. जैसे ही उन्होंने उस 'बीच की लेंथ' को पकड़ा, उन्हें खेलना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया. उन्होंने इसका श्रेय वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन को भी दिया. अकील ने रणनीतिक टाइमआउट के दौरान नूर को सही लेंथ के बारे में बताया था.