धोनी या पोंटिंग... कौन है दुनिया का सबसे महान कप्तान? रिकॉर्ड्स के मामले में ये धुरंधर पड़ता है भारी

Who is Great Captain in The World: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने महानता के उस स्तर को छूआ है, जहां पहुंचना बड़े-बड़ों के बस की बात नहीं है. रिकी पोंटिंग और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चतुर कप्तानी और आक्रामक रणनीति के दम पर पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं.

कौन है दुनिया का सबसे महान कप्तान?

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड क्रिकेट में इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं. धोनी की कप्तानी में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2007, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 का खिताब जीता है. धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया 2009 में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी. महेंद्र सिंह धोनी इस अद्भुत रिकॉर्ड के मामले में रिकी पोंटिंग से आगे हैं.

धोनी की कप्तानी का रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी अपनी करिश्माई कप्तानी के लिए जाने जाते हैं. धोनी ने अपने शांत और शातिर दिमाग से भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं. धोनी आईसीसी की तीन अलग-अलग ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई. उन्होंने भारत के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें 110 में टीम को जीत हासिल हुई. टेस्ट मैचों में वह खास सफल नहीं हो पाए. उनकी कप्तानी में ही टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारतीय टीम सिर्फ 27 ही जीत सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

पोंटिंग की कप्तानी का रिकॉर्ड

रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार कप्तान रहे हैं. रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी. रिकी पोंटिंग जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, उसे हराना बहुत ही मुश्किल माना जाता था. रिकी पोंटिंग ने 2002 से 2012 के बीच 230 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 165 मैचों में कंगारू टीम को जीत मिली और सिर्फ 51 में हार का सामना करना पड़ा. रिकी पोंटिंग ने 77 टेस्ट मैच कप्तान के तौर पर खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को 48 में जीत मिली. रिकी पोंटिंग सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाले कप्तान हैं.