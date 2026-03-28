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Hindi Newsक्रिकेट15 दिन का ब्रेक... क्या उसके बाद भी नहीं खेल पाएंगे MS Dhoni? IPL करियर का हो सकता है द एंड! ये है बड़ी वजह

15 दिन का ब्रेक... क्या उसके बाद भी नहीं खेल पाएंगे MS Dhoni? IPL करियर का हो सकता है द एंड! ये है बड़ी वजह

MS Dhoni IPL Career: चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 की शुरुआती मैचों से बाहर हो गए हैं. CSK ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि एमएस धोनी फिलहाल पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इसकी वजह से वो आईपीएल 2026 के पहले दो सप्ताह के मैचों में नहीं खेल पाएंगे. अब माही के लिए आईपीएल में वापसी करना आसान नहीं होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:45 PM IST
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धोनी के आईपीएल करियर का द एंड? (PHOTO- @IPL/BCCI)
धोनी के आईपीएल करियर का द एंड? (PHOTO- @IPL/BCCI)

MS Dhoni IPL Career: आईपीएल 2026 के शुभारंभ से पहले फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है. महेंद्र सिंह धोनी शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. शनिवार (28 जनवरी) को चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी. CSK ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि एमएस धोनी फिलहाल पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इसकी वजह से वो आईपीएल 2026 के पहले दो सप्ताह के मैचों में नहीं खेल पाएंगे. 

IPL 2026 से एक दिन पहले एमएस धोनी के बाहर होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि माही अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां गंभीर चोट के बाद जल्दी उबर पाना आसान नहीं है. बता दें कि धोनी पहले भी घुटने की इंजरी से परेशान हो चुके हैं. एक सवाल ये भी है कि क्या 15 दिन बाद धोनी मैदान पर वापसी कर पाएंगे या उनके आईपीएल करियर का द एंड हो जाएगा?

धोनी के आईपीएल करियर पर लगेगा फुल स्टॉप?

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आईपीएल 2026 सीजन से पहले हुए मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया. फ्रेंचाइजी ने अनकैप्ड प्लेयर कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. CSK के इस फैसले से ये अंदाजा लग गया था कि वो अब कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में हैं, जो सीनियर प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकें. रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स के हाथों ट्रेड करना भी चौंकाने वाला फैसला था. इसके बदले उन्होंने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया. अब धोनी अगले दो हफ्ते के लिए बाहर हो चुके हैं. ऐसे में अगर ऋतुराज गायकवाड़ की टीम शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर जीत के रथ पर सवार हो जाती है तो धोनी के लिए वापसी आसान नहीं होने वाली है.

CSK के प्रदर्शन पर निर्भर धोनी का फ्यूचर

एमएस धोनी अब आईपीएल में वापसी करेंगे या नहीं ये चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन पर निर्भर है. माही लगभग 4 मैचों से बाहर हुए हैं. अगर इन मुकाबलों में CSK को जीत मिलती है तो धोनी उन खिलाड़ियों में से हैं जो जबरदस्ती प्लेइंग इलेवन में एंट्री नहीं लेना चाहेंगे. अगर उनका रिप्लेसमेंट इन मैचों में प्रभाव छोड़ने में सफल होता है तो माही आईपीएल करियर पर विराम लगा सकते हैं. हालांकि, ये सबकुछ CSK के प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

धोनी के कोच ने क्या कहा?

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले एमएस धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने जी न्यूज से स्पेशल बातचीत की. इस इंटरव्यू में जब उनसे माही के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया. 'थाला' के कोच ने कहा कि धोनी आईपीएल में कब तक खेलेंगे इसका फैसला टीम के मालिकों के हाथ में है. उनको पैसे भी चाहिए और इसके साथ ही एक फेस वैल्यू भी चाहिए, जिसकी वजह से फैंस स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे. इस मामले में प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकता. टीम के मालिक जब तक चाहेंगे, तब तक खिलाड़ी खेलने की कोशिश करेगा, हां... इसके लिए उसका फिट रहना जरूरी है. अगर वो कहेंगे कि अगले साल के लिए मैं आपको इतनी रकम देता हूं, तो खिलाड़ी कैसे मना कर सकता है?

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

आईपीएल की शुरुआत से ही एमएस धोनी इस लीग के सबसे बड़े आइकन रहे हैं. उनका घर भले ही रांची में है, लेकिन चेन्नई के फैंस उन्हें भगवान की तरफ पूजते हैं. यही वजह है कि धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें सुनते ही उनका दिल टूट जाता है. धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियन बनने में कामयाब रही. माही ने अब तक आईपीएल में 278 मुकाबले खेले हैं और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: CSK के पास विकेटकीपिंग के लिए मौजूद हैं ये 4 ‘धुरंधर’ विकल्प

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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