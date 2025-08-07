क्रिकेट ही नहीं इन कामों में भी अव्वल हैं विराट, धोनी ने खोले राज, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बांन्ड की चर्चा होती रहती है. दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साथ काफी लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया है. धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई थी. कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां उनसे कोहली के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अलग ही अंदाज में जवाब दिया.

‘मूड के हिसाब से बदलता है कोहली का मिजाज’

एमएस धोनी चेन्नई में आयोजित एक प्रोग्राम में पहुंचे थे. जहां उनसे विराट कोहली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, ‘ विराट एक बेहद अच्छे सिंगर हैं, वे बेहतरीन डांस भी करते हैं, वे नकल उतारने के मामले में भी अव्वल हैं. जब कोहली मूड में होते हैं तो काफी एंटरटेन करते हैं.

मैदान के बाहर भी अच्छे दोस्त हैं विराट-धोनी

विराट और धोनी ना सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी एक अच्छे दोस्त रहे हैं. कोहली-धोनी का बेहद ही सम्मान करते हैं और माही भी उनकी खूब परवाह करते हैं. विराट और धोनी की बल्लेबाजी के दौरान जुगलबंदी देखते ही बनती थी. दोनों विकेट के बीच जिस तरह से दौड़ते थे वो साफ दर्शाता था कि उनके बीच किस तरह का बांन्ड है. विराट ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो उनके पास केवल महेंद्र सिंह धोनी का फोन आया था. जबकि कई खिलाड़ी कोहली के करीब हैं. इससे साफ पता चलता है दोनों आपस में एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं.

महेंद्र सिंह धोनी का अंतराष्ट्रीय करियर

महेंद्र सिंह धोनी का अंतराष्ट्रीय करियर बेहद ही शानदार रहा है. वो पूरे क्रिकेट जगत में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी जीती है. बात करें अगर धोनी के करियर कि तो धोनी ने अपने टेस्ट क्रिकेट में 90 टेस्ट मैच की 144 पारियों में 6 शतक और 33 अर्धशतक की बदौलत 4876 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में धोनी 350 मैंचों की 297 पारियों में 10 शतक और 73 अर्धशतक की बदौलत 10773 रन बनाए हैं. इस दौरान धोनी का एवरेज 50.57 का रहा है. वहीं टी20 क्रिकेट में 98 मैचों की 85 पारियों में 1617 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 56 का रहा है.