वनडे विश्व कप 2027 में रोहित-विराट को मौका मिलना चाहिए? MS Dhoni ने अपने जवाब से आलोचकों के मुंह कर दिए बंद

MS Dhoni React on Rohit Sharma and Virat Kohli: इस वक्त टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2026 के लिए तैयार है. जिसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. भारत डिफेंडिंग चैंपियन है. आखिरी दफा 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीतकर इतिहास रचा था. इस बार सूर्या के कंधों पर यह खिताब बचाने की चुनौती है. रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 से संन्यास ले चुके हैं, वो सिर्फ वनडे खेलते हैं और मिशन वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों में जुटे हैं, जो अगले साल होना है. हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि वो विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे या नहीं.

पिछले कुछ समय से एक सवाल है कि उम्र के चलते दोनों का वनडे विश्व कप तक खेलना मुश्किल है, हालांकि रोहित-विराट ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर अपने घर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों की बारिश करके ये बता दिया था कि वो वनडे विश्व कप 2027 के लिए तैयार हैं.

अब इस मुद्दे पर जब पूर्व कप्तान से पूछा गया कि क्या रोहित-विराट को विश्व कप में जगह मिलनी चाहिए? इस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उससे रो-को के उन आलोचकों के मुंह बंद हो गए, जो लगातार उम्र और फिटनेस को लेकर रोहित-विराट पर सवाल खड़े करते रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

धोनी ने क्या जवाब दिया?

दरअसल, एक इवेंट में जब एमएस धोनी से पूछा गया कि क्या रोहित-विराट को वनडे विश्व कप 2027 में जगह मिलनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में धोनी ने हां में जवाब दिया और इसकी वजह भी दुनिया के सामने रखी. धोनी ने कहा,'वे क्यों न खेलें? उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है, मापदंड होता है परफॉर्मेंस और फिटनेस, अगर वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, तो फिर क्यों नहीं? आप 20 साल का ऐसा खिलाड़ी नहीं पा सकते, जिसके पास अनुभव हो, जब तक कि वह सचिन न हो.'

कितने साल के हैं रोहित-विराट?

रोहित शर्मा 38 साल के हो चुके हैं, जो अगले साल 29 साल के हो जाएंगे. वहीं विराट कोहली 37 साल के हैं, जो अगले साल 28 के हो जाएंगे. उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों की फिटनेस देखते ही बनती है. विराट कोहली तो पहले से ही फिट हैं, जबकि रोहित ने भी हाल में अपनी फिटनेस में गजब का सुधार किया है. दोनों बढ़िया फॉर्म में हैं और उन्हें सालों का अनुभव है. इसलिए रो-को का खेलना लगभग तय है.

2027 में पूरा होगा 2023 वाला अधूरा सपना?

रोहित के नाम 2008 से लेकर 2026 तक 282 मैचों में 11577 रन दर्ज हैं, जिनमें 33 शतक और 61 फिफ्टी दर्ज हैं. उनके नाम तीन दोहरे शतक भी हैं. वहीं विराट ने 2008 से लेकर अब तक 311 मैचों में 14797 रन बनाए हैं, जिनमें 54 शतक और 77 फिफ्टी दर्ज हैं. 2023 के वनडे विश्व कप में इन दोनों की मौजूदगी में भारत ने लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताबी जंग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. अब एक बार फिर ये दोनों दिग्गज उसी अधूरे सपने को पूरा करने 2027 में मैदान पर उतरेंगे.

ये भी पढ़ें: 2 स्पिनर 3 तेज गेंदबाज...IND vs USA मैच के लिए पार्थिव पटेल ने चुनी Playing XI, किसे बनाया अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार?