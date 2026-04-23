MI vs CSK: धोनी-रोहित की फिटनेस पर बड़ा सस्पेंस! वानखेड़े में भिड़ंत से पहले आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

IPL 2026 MI vs CSK: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स महामुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की इंजरी पर सस्पेंस बरकरार है. वानखेड़े स्टेडियम से दोनों का खेलना अभी भी तय नहीं है.
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IPL 2026 MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के गुरुवार (23 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने की संभावना बहुत कम है. मांसपेशियों की चोट के कारण वे इस साल टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. माना जा रहा है कि वह मुंबई के खिलाफ सीजन के सबसे बड़े मैच में उतर सकते हैं. हालांकि, अभी तक उनके खेलने को लेकर संशय बरकरार है. कुछ ऐसा ही रोहित शर्मा के साथ भी है.
धोनी काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे अभी पूरी तरह से वापसी के लिए तैयार नहीं हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच से वह वापसी कर सकते हैं. किसी भी मैच में खेलने को लेकर अंतिम फैसला धोनी खुद लेंगे.
बुधवार को एक विशेष नजारा देखने को मिला जब अपनी-अपनी टीमों की ट्रेनिंग किट में रोहित शर्मा और धोनी ने नेट सेशन में एक साथ बल्लेबाजी की. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों को अभी तक मैच खेलने के लिए आधिकारिक रूप से फिट घोषित नहीं किया गया है. रोहित शर्मा को 10 दिन पहले आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और वे तब से मैदान से बाहर हैं. वहीं धोनी पिछले महीने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले से ही अपनी चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.
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— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
मंगलवार को धोनी ने विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी का कड़ा अभ्यास किया था. बुधवार को उनका सत्र छोटा रहा. उन्होंने थ्रोडाउन विशेषज्ञों और तेज गेंदबाजों का सामना किया. अभ्यास के बीच धोनी को एआई-पावर्ड रोबोटिक डॉग 'चंपक' के साथ खेलते हुए भी देखा गया, जिसने प्रशंसकों का दिल जीत लिया. सीएसके के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने स्पष्ट किया है कि धोनी तभी खेलेंगे जब वे और मेडिकल टीम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे.
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रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे और रोशनी में बल्लेबाजी का अभ्यास किया. टीम प्रबंधन के अनुसार, रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फैसला गुरुवार को टॉस के समय ही लिया जाएगा. अभ्यास के दौरान रोहित किसी विशेष परेशानी में नहीं दिखे और वे गेंद को जोर से मारने के बजाय टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ध्यान दे रहे थे.