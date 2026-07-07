MS Dhoni Birthday: कोहली को जिस गेंदबाज ने पूरे करियर किया परेशान, धोनी ने सबसे ज्यादा उसी को धोया

एमएस धोनी ने भारत के लिए कुल 538 मुकाबले खेले. इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने 21,834 गेंदों का सामना किया. माही ने सबसे अधिक 412 रन इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के खिलाफ बनाए. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके खिलाफ धोनी ने 392 रन बनाए. दिलचस्प बात ये है कि कैप्टन कूल ने जिन दो गेंदबाजों के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे अधिक रन बनाए, वो दोनों टेस्ट के महान गेंदबाज माने जाते हैं. मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 800 विकेट है. वहीं जेम्स एंडरसन ने टेस्ट में 704 विकेट चटकाए हैं.