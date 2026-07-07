MS Dhoni Birthday: कोहली को जिस गेंदबाज ने पूरे करियर किया परेशान, धोनी ने सबसे ज्यादा उसी को धोया

MS Dhoni Birthday: सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक रहे महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. रांची के राजकुमार ने करोड़ों भारतीय फैंस को ऐसे अनगिनत यादगार पल दिए, जिसका पूरा देश ताउम्र कर्जदार रहेगा. माही के 45वें जन्मदिन पर हम उनके एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा. धोनी ने 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और देखते ही देखते वो करोड़ों दिलों के धड़कन बन गए.
2004 से लेकर 2029 तक के शानदार इंटरनेशनल करियर के दौरान एमएस धोनी ने वर्ल्ड के कई धुरंधर गेंदबाजों का सामना किया. क्या आपको पता है कि माही ने सबसे ज्यादा रन किस गेंदबाज के खिलाफ बनाए हैं? चलिए हिंट देते हैं... ये वो गेंदबाज है, जिसने 2014 में इंग्लैंड में हुए टेस्ट सीरीज में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का जीना-हराम कर दिया था.
अब तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं... हम आपको बताते हैं. वो गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड का सबसे महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन है. जी हां, धोनी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन एंडरसन के खिलाफ ही बनाए हैं. वहीं, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने पूरे टेस्ट करियर के दौरान इंग्लैंड के दिग्गज पेसर के खिलाफ संघर्ष किया है.
टेस्ट क्रिकेट में, विराट कोहली ने जेम्स एंडरसन का सामना 36 पारियों में किया और 43.57 की औसत से 305 रन बनाए. इन मुकाबलों के दौरान एंडरसन ने कोहली को 7 बार आउट किया. इनमें से चार बार वे 2014 के इंग्लैंड दौरे पर और दो बार 2021 की सीरीज के दौरान आउट हुए.
एमएस धोनी ने भारत के लिए कुल 538 मुकाबले खेले. इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने 21,834 गेंदों का सामना किया. माही ने सबसे अधिक 412 रन इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के खिलाफ बनाए. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके खिलाफ धोनी ने 392 रन बनाए. दिलचस्प बात ये है कि कैप्टन कूल ने जिन दो गेंदबाजों के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे अधिक रन बनाए, वो दोनों टेस्ट के महान गेंदबाज माने जाते हैं. मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 800 विकेट है. वहीं जेम्स एंडरसन ने टेस्ट में 704 विकेट चटकाए हैं.
412 - जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
392 - मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
283 - लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)
249 - ग्रीम स्वान (इंग्लैंड)
242 - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)
2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले एमएस धोनी ने भारत के लिए टेस्ट में 90 और ODI में 350 मुकाबले खेले. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 98 मैचों में प्रतिनिधित्व किया. माही ने टेस्ट में 144 पारियों में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक जड़े. ODI में भारत के सुपरस्टार ने 10773 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 73 फिफ्टी शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में धोनी ने 1617 रन बनाए.
15 साल के करियर पर विराम लगाते हुए धोनी ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था. उसके बाद से वो सिर्फ आईपीएल में एक्टिव हैं. 45 साल के माही ने अभी भी IPL से संन्यास का ऐलान नहीं किया है. इस मेगा इवेंट में उन्होंने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बनाया है. एमएस धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान रहे हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में आईसीसी की तीनों ट्रॉफी (चैंपियंस ट्रॉफी, 50-ओवर वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप) पर कब्जा किया है.