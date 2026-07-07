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MS Dhoni Birthday: कोहली को जिस गेंदबाज ने पूरे करियर किया परेशान, धोनी ने सबसे ज्यादा उसी को धोया

MS Dhoni Birthday: 2004 से लेकर 2029 तक के शानदार इंटरनेशनल करियर के दौरान एमएस धोनी ने वर्ल्ड के कई धुरंधर गेंदबाजों का सामना किया. क्या आपको पता है कि माही ने सबसे ज्यादा रन किस गेंदबाज के खिलाफ बनाए हैं?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 01:48 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:48 AM IST
MS Dhoni Birthday: कोहली को जिस गेंदबाज ने पूरे करियर किया परेशान, धोनी ने सबसे ज्यादा उसी को धोया
Image Credit: महेंद्र सिंह धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं (PHOTO: AI Graphic)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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