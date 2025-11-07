Advertisement
एक सीजन और... माही फैंस के लिए आई खुशियों की बहार, IPL 2026 में धोनी धमाका करने को तैयार

एमएस धोनी अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लेने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने एक और सीजन खेलने की हुंकार भर ली है. जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनाने वाले धोनी आईपीएल 2026 में धमाका करने के लिए तैयार हैं. इस बात की पुष्टि खुद फ्रेंचाइजी की ओर से की गई है. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:50 PM IST
एक सीजन और... माही फैंस के लिए आई खुशियों की बहार, IPL 2026 में धोनी धमाका करने को तैयार

MS Dhoni IPL 2026: 44 साल के एमएस धोनी अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लेने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने एक और सीजन खेलने की हुंकार भर ली है. जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनाने वाले धोनी आईपीएल 2026 में धमाका करने के लिए तैयार हैं. इस बात की पुष्टि खुद फ्रेंचाइजी की ओर से की गई है. चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है, 'एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे.' आईपीएल 2026 से पहले यह माही फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है.

इस बार भी तहलका मचाने को तैयार 'थाला'

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इतिहास में सबसे शर्मनाक रहा. सबसे सफल टीमों में से एक CSK अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर रही. इससे भी शर्मनाक यह रहा कि टीम अपने घर पर खेलते हुए सारे मुकाबले हारी. इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक सीजन में CSK ने अपने घर पर खेलते हुए सारे मुकाबले गंवाए. भले ही टीम का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन एमएस धोनी की बल्लेबाजी ने फैंस का दिल जीत लिया. धोनी जिस मैच में आए उन्होंने चौके-छक्के उड़ाकर फैंस का दिन बना दिया. उन्होंने कई तूफानी पारियां खेलीं. अब एक बार फिर धोनी इसी तरह का धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनके चाहने वालों को उम्मीद है कि 'थाला' आईपीएल 2026 में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के साथ-साथ टीम को छठी बार खिताब दिलाएंगे.

अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर खेल रही माही

विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी को CSK ने पिछले सीजन के लिए मेगा ऑक्शन से पहले 'अनकैप्ड प्लेयर' के रूप में रिटेन किया था. ऑक्शन से पहले एक नियम में बदलाव के तहत उन भारतीय खिलाड़ियों को अनकैप्ड के रूप में ऑक्शन पूल में जाने की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. धोनी को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. चार अन्य रिटेन खिलाड़ियों में ऋतुराज गायकवाड़ (18 करोड़ रुपये), रवींद्र जडेजा (18 करोड़ रुपये), मथीशा पथिराना (13 करोड़ रुपये) और शिवम दुबे (12 करोड़ रुपये) शामिल थे.

पहले सीजन से CSK के साथ

धोनी पहले आईपीएल सीजन से ही 'येलो आर्मी' के लिए खेल रहे हैं. हालांकि, जब टीम को इस लीग से दो साल के लिए बैन कर दिया था, तो उन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिए खेलना पड़ा. 2026 सीजन फ्रेंचाइजी के साथ उनका 17वां और आईपीएल में 19वां ​​सीजन होगा. सिर्फ विराट कोहली (RCB) ही अन्य ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शुरुआत से एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं. धोनी ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चेन्नई को चैंपियन बनाया.

धोनी का आईपीएल करियर

278 आईपीएल मैचों में एमएस धोनी ने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं. पिछले सीजन में इस दिग्गज खिलाड़ी ने निचले क्रम में आकर तूफानी बैटिंग से सबका दिल जीता था. धोनी ने 14 मैचों में 196 रन बनाए और 12 छक्के लगाए. धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान भी हैं, जिन्होंने 235 मैचों में 136 जीत हासिल की हैं. उन्होंने 97 मैच हारे हैं, जबकि दो मैच बेनतीजा रहे.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

MS DhoniCSKIPL 2026

