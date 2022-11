MS Dhoni: बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? अमित शाह से मिलाया हाथ तो अटकलों का दौर शुरू

MS Dhoni Pic with Amit Shah Viral: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं लेकिन जब भी भारत को कोई हार मिलती है तो सोशल मीडिया पर वह ट्रेंड करने लगते हैं. उनके फैंस दावा करने लगते हैं कि धोनी टीम में होते तो हार नहीं मिलती. इस बीच वह एक और वजह से ट्रेंड बने. धोनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाथ मिलाते एक तस्वीर वायरल हो गई. लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट किया.

राजनीति में जाएंगे धोनी?

बतौर कप्तान आईसीसी की तीन ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का फैन-बेस काफी बड़ा है. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं लेकिन आईपीएल में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालते हैं. धोनी की देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. कुछ यूजर्स इस तस्वीर को देखकर सोच में पड़ गए कि धोनी क्या राजनीति में शामिल हो रहे हैं.

चेन्नई में हुई मुलाकात

वायरल हो रही फोटो में धोनी को अमित शाह से हाथ मिलाते देखा जा सकता है. दोनों की मुलाकात चेन्नई में एक इवेंट के दौरान हुई थी. मौका था इंडिया सीमेंट्स की 75वीं वर्षगांठ का, जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के स्वामित्व वाली कंपनी है. श्रीनिवासन आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के भी मालिक हैं.

Will Dhoni bat again for Bharat. Will Dhoni join BJP to serve the nation once again. pic.twitter.com/DsgwB2cp2a

— ettirankandath (@ettirankandath) November 12, 2022