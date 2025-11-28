8 छक्के, 8 चौके और 110 रन... IPL 2026 में CSK को अकेले ढो लेगा ये धुरंधर, टूर्नामेंट से पहले ही दिखाया रनों का बवंडर

IPL 2026 का खुमार भारत में छा चुका है. 15 नवंबर को रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट ने माहौल गर्म कर दिया. अब मिनी ऑक्शन के लिए भी उलटी गिनती शुरू कर दी है. आईपीएल के शोर के बीच एमएस धोनी के चेले ने प्रचंड फॉर्म की झलक देकर विरोधियों को चेतावनी दे दी है. ये वो धुरंधर है जो सीएसके को इस बार अकेले दम पर ढो सकता है. पिछले सीजन सीएसके की हालत बद से बद्तर नजर आई थी और टीम नीचे से टॉप पर थी. आईपीएल 2025 में इस विस्फोटक बल्लेबाज को काफी देरी से मौका मिला. लेकिन अब इस खिलाड़ी ने बल्ले की धमक दिखाकर अपनी ताकत का अंदाजा सभी को दे दिया है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाया गदर

हम बात कर रहे हैं सीएसके के धुरंधर ओपनर आयुष म्हात्रे की. आयुष और वैभव सूर्यवंशी दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के ही अंदाज साफ हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आयुष ने बल्ले से हल्ला मचा डाला. आयुष ने महज 53 गेंद में 110 रन की आतिशी पारी खेली और 8 चौके और इतने ही छक्के जमाकर सभी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने अपनी मुंबई की टीम को विदर्भ के खिलाफ 13 गेंद रहते ही जीत दिला दी.

195 रन का था लक्ष्य

विदर्भ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 195 रन का लक्ष्य दिया था. विदर्भ की तरफ से दोनों ओपनर्स ने मुंबई के गेंदबाजों को तंग किया. अथर्व तायडे ने 36 गेंद में 9 चौकों और एक छक्के की बदौलत 36 गेंद में 64 रन की पारी खेली. वहीं, दूसरे छोर पर मोखड़े ने 30 गेंद में 61 रन ठोके. इन पारियों के दम पर टीम ने बोर्ड पर 194 रन टांग दिए. विदर्भ की टीम ने एकतरफा अंदाज में इस टारगेट को चेज कर लिया.

म्हात्रे को मिली कप्तानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की. इसमें आयुष म्हात्रे को टीम की कप्तानी मिली है. यह टूर्नामेंट दिसंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह यानी 12 से 21 दिसंबर के बीच दुबई में खेला जाएगा. पुरुष अंडर-19 एशिया कप में भारत को ग्रुप A में रखा गया है. टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है.