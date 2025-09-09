धोनी के चेले पर पैसों की बारिश... SA20 ऑक्शन में रच दिया इतिहास, मिनटों में टूटा मारक्रम का रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12915588
Hindi Newsक्रिकेट

धोनी के चेले पर पैसों की बारिश... SA20 ऑक्शन में रच दिया इतिहास, मिनटों में टूटा मारक्रम का रिकॉर्ड

SA20: एशिया कप 2025 का खुमार एक तरफ छाया हुआ है, लेकिन मेगा इवेंट के बीच धोनी का चेला छा गया है. आईपीएल 2025 में जिस बल्लेबाज को महज 6 मैच खेलने को मिले थे उस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग के ऑक्शन में इतिहास रच दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धोनी के चेले पर पैसों की बारिश... SA20 ऑक्शन में रच दिया इतिहास, मिनटों में टूटा मारक्रम का रिकॉर्ड

SA20: एशिया कप 2025 का खुमार एक तरफ छाया हुआ है, लेकिन मेगा इवेंट के बीच धोनी का चेला छा गया है. आईपीएल 2025 में जिस बल्लेबाज को महज 6 मैच खेलने को मिले थे उस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग के ऑक्शन में इतिहास रच दिया. ऑक्शन में इस बल्लेबाज पर पैसों की बारिश ही हो गई. धोनी की टीम का ये बल्लेबाज साउथ अफ्रीका टी20 लीग के इतिहास में सबसे महंगा साबित हुआ है. 

ऑक्शन में उतरे 541 प्लेयर्स

SA20 2026 के लिए नीलामी में 541 खिलाड़ी उतरे, जिसमें 300 अफ्रीकन प्लेयर्स हैं जबकि 241 खिलाड़ी विदेशी हैं.  6 फ्रेंचाइजी में 84 स्पॉट बाकी हैं. इस लीग के ऑक्शन में एडेन मारक्रम पर जब बोली लगी तो वह इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने. लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका ये रिकॉर्ड टूट गया. जैसे ही युवा डेवाल्ड ब्रेविस का नाम आया तो टीमों की होड़ मच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रेविस को मिले कितने रुपये? 

डेवाल्ड ब्रेविस इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. उन्हें प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड की बोली लगी है. भारतीय करेंसी में यह करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपये होती है. ब्रेविस इससे पहले एमआई केपटाउन का हिस्सा थे, लेकिन अब प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. उन्होंने आईपीएल 2025 के बाद धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था.

ये भी पढे़ं.. AFG vs HK: पहली बार Asia Cup में उतरते ही छा गया 24 साल का बल्लेबाज, चौकों-छक्कों से हांगकांग पर गिराई गाज

ऑस्ट्रेलिया को धोया

ब्रेविस एक के बाद एक शानदार पारियां साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेलते नजर आए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर बल्ले से तबाही मचा डाली थी. इसके बाद वनडे डेब्यू में भी अपने आतिशी अंदाज से सुर्खियां बटोरी. बल्ले से हल्ला मचाने का फायदा उन्हें इस लीग के ऑक्शन में देखने को मिला है. ब्रेविस ने कुछ ही मिनटों में मारक्रम का रिकॉर्ड तोड़ा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

dewald brevis

Trending news

'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
;