धोनी के चेले पर पैसों की बारिश... SA20 ऑक्शन में रच दिया इतिहास, मिनटों में टूटा मारक्रम का रिकॉर्ड

SA20: एशिया कप 2025 का खुमार एक तरफ छाया हुआ है, लेकिन मेगा इवेंट के बीच धोनी का चेला छा गया है. आईपीएल 2025 में जिस बल्लेबाज को महज 6 मैच खेलने को मिले थे उस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग के ऑक्शन में इतिहास रच दिया. ऑक्शन में इस बल्लेबाज पर पैसों की बारिश ही हो गई. धोनी की टीम का ये बल्लेबाज साउथ अफ्रीका टी20 लीग के इतिहास में सबसे महंगा साबित हुआ है.

ऑक्शन में उतरे 541 प्लेयर्स

SA20 2026 के लिए नीलामी में 541 खिलाड़ी उतरे, जिसमें 300 अफ्रीकन प्लेयर्स हैं जबकि 241 खिलाड़ी विदेशी हैं. 6 फ्रेंचाइजी में 84 स्पॉट बाकी हैं. इस लीग के ऑक्शन में एडेन मारक्रम पर जब बोली लगी तो वह इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने. लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका ये रिकॉर्ड टूट गया. जैसे ही युवा डेवाल्ड ब्रेविस का नाम आया तो टीमों की होड़ मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रेविस को मिले कितने रुपये?

डेवाल्ड ब्रेविस इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. उन्हें प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड की बोली लगी है. भारतीय करेंसी में यह करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपये होती है. ब्रेविस इससे पहले एमआई केपटाउन का हिस्सा थे, लेकिन अब प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. उन्होंने आईपीएल 2025 के बाद धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था.

ये भी पढे़ं.. AFG vs HK: पहली बार Asia Cup में उतरते ही छा गया 24 साल का बल्लेबाज, चौकों-छक्कों से हांगकांग पर गिराई गाज

ऑस्ट्रेलिया को धोया

ब्रेविस एक के बाद एक शानदार पारियां साउथ अफ्रीका की टीम के लिए खेलते नजर आए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर बल्ले से तबाही मचा डाली थी. इसके बाद वनडे डेब्यू में भी अपने आतिशी अंदाज से सुर्खियां बटोरी. बल्ले से हल्ला मचाने का फायदा उन्हें इस लीग के ऑक्शन में देखने को मिला है. ब्रेविस ने कुछ ही मिनटों में मारक्रम का रिकॉर्ड तोड़ा.