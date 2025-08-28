धोनी के धुरंधर की एशिया कप स्क्वाड में एंट्री, एक खिलाड़ी पर सस्पेंस, श्रीलंका ने किया टीम का ऐलान
Advertisement
trendingNow12900331
Hindi Newsक्रिकेट

धोनी के धुरंधर की एशिया कप स्क्वाड में एंट्री, एक खिलाड़ी पर सस्पेंस, श्रीलंका ने किया टीम का ऐलान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में लगभग 10 दिन का समय है. 9 सितंबर से मेगा टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है और अब श्रीलंका ने भी अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MS Dhoni and Matheesha Pathirana
MS Dhoni and Matheesha Pathirana

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में लगभग 10 दिन का समय है. 9 सितंबर से मेगा टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है और अब श्रीलंका ने भी अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है. इस टीम में आईपीएल में धोनी के टीम मेट युवा खिलाड़ी की भी एंट्री हो गई है. इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में 12 मुकाबले खेले थे. 

वानिंदु हसरंगा को भी मौका

श्रीलंका के 16 सदस्यीय स्क्वाड में श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा का भी नाम है. हसरंगा चोट के चलते सस्पेंस में थे, उन्हों जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से आराम दिया गया था. लेकिन एशिया कप स्क्वाड में हसरंगा का नाम शामिल किया गया है. हालांकि अब यह देखना होगा कि वह एशिया कप में सभी मुकाबले खेलते हैं या फिर सिर्फ प्लेऑफ के लिए खुद को उपलब्ध करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. सगाई के बाद अर्जुन की पहली झलक, सचिन तेंदुलकर भी आए नजर, वायरल हो रही फैमिली फोटों

ग्रुब बी में है श्रीलंका

श्रीलंका की टीम ग्रुप बी में है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं. इसलिए क्वालीफिकेशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है. एशिया कप में नजरें मथीशा पथिराना पर भी होंगी. आईपीएल में पथिराना से खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. पिछले साल से ही वह अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में 12 मैच में 13 विकेट अपने नाम किए थे.

एशिया कप के लिए श्रीलंका का स्क्वाड

चरिथ असलांका (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, नुवानिदु फर्नांडो, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Karnataka RTC bus accident
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
Mohan Bhagwat
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Pakistan
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
;