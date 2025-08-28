धोनी के धुरंधर की एशिया कप स्क्वाड में एंट्री, एक खिलाड़ी पर सस्पेंस, श्रीलंका ने किया टीम का ऐलान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में लगभग 10 दिन का समय है. 9 सितंबर से मेगा टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है और अब श्रीलंका ने भी अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है. इस टीम में आईपीएल में धोनी के टीम मेट युवा खिलाड़ी की भी एंट्री हो गई है. इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में 12 मुकाबले खेले थे.

वानिंदु हसरंगा को भी मौका

श्रीलंका के 16 सदस्यीय स्क्वाड में श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा का भी नाम है. हसरंगा चोट के चलते सस्पेंस में थे, उन्हों जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से आराम दिया गया था. लेकिन एशिया कप स्क्वाड में हसरंगा का नाम शामिल किया गया है. हालांकि अब यह देखना होगा कि वह एशिया कप में सभी मुकाबले खेलते हैं या फिर सिर्फ प्लेऑफ के लिए खुद को उपलब्ध करते हैं.

ग्रुब बी में है श्रीलंका

श्रीलंका की टीम ग्रुप बी में है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं. इसलिए क्वालीफिकेशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है. एशिया कप में नजरें मथीशा पथिराना पर भी होंगी. आईपीएल में पथिराना से खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. पिछले साल से ही वह अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में 12 मैच में 13 विकेट अपने नाम किए थे.

एशिया कप के लिए श्रीलंका का स्क्वाड

चरिथ असलांका (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, नुवानिदु फर्नांडो, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो.