Hindi Newsक्रिकेटIPL Auction 2026: कैमरन ग्रीन का टक्करी... धोनी के चेले ने कर ली बराबरी, KKR ने 2 धुरंधरों पर लुटाए 43 करोड़

IPL Auction 2026: कैमरन ग्रीन का टक्करी... धोनी के चेले ने कर ली बराबरी, KKR ने 2 धुरंधरों पर लुटाए 43 करोड़

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने माहौल बना दिया. कोलकाता ने ऐसी तगड़ी बोली लगाईं कि सोशल मीडिया पर खलबली मच चुकी है. पहले केकेआर की टीम ने कैमरन ग्रीन पर पैसों की बारिश की और फिर एक और बोली से सोशल मीडिया हिला डाला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:49 PM IST
KKR
KKR

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने माहौल बना दिया. कोलकाता ने ऐसी तगड़ी बोली लगाईं कि सोशल मीडिया पर खलबली मच चुकी है. पहले केकेआर की टीम ने कैमरन ग्रीन पर पैसों की बारिश की और फिर एक और बोली से सोशल मीडिया हिला डाला है. टीम ने महज 2 धुरंधर खिलाड़ियों पर 43.20 करोड़ रुपये लुटा दिए हैं. धोनी के चेले को खरीदने के लिए होड़ लग गई और केकेआर ने इस खिलाड़ी को करोड़ों की बारिश कर अपने खेमें में शामिल किया. 

कैमरन ग्रीन पर लुटाए 25.20 करोड़

केकेआर की टीम मोटी पर्स के साथ मिनी ऑक्शन में उतरी थी. टीम ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये लुटा दिए थे. लेकिन ग्रीन के खाते 18 करोड़ ही लगेंगे और बाकी के पैसे आईपीएल वेलफेयर फंड में जाएंगे. बीसीसीआई के नियम के मुताबिक अगर कोई विदेशी प्लेयर 18 करोड़ से ज्यादा रकम में खरीदा जाता है तो 18 करोड़ से ऊपर की रकम आईपीएल वेलफेयर फंड में जाएगी. ऐसे में धोनी के चेले को भी उतरी रकम मिलेगी जितनी कैमरन ग्रीन को मिली है.

कौन है धांसू खिलाड़ी?

केकेआर ने एमएस धोनी के चेले मथीशा पथिराना पर भी कैमरन ग्रीन की तरह ही पैसे लुटा दिए हैं. पथिराना को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया था. इस धांसू गेंदबाज के लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. लेकिन जब अंत में केकेआर ने पेडल उठाया तो दोनों टीमों ने हाथ खड़े कर दिए.

ये भी पढे़ं.. IPL Auction 2026: कैमरन ग्रीन का टक्करी... धोनी के चेले ने कर ली बराबरी, KKR ने 2 धुरंधरों पर लुटाए 43 करोड़

5 करोड़ का फायदा

2025 सीजन से पहले CSK ने पाथिराना को ₹13 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन उनका प्रदर्शन औसत रहा और उन्होंने 12 मैचों में 10.13 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए.  सीजन के दौरान चोट की चिंताओं के कारण आखिरकार 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया. अब सीएसके से हटना पथिराना के लिए बड़ा फायदा साबित हुआ है. उन्हें 5 करोड़ का फायदा हुआ और इस ऑक्शन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IPL 2026 Auction

