IPL 2026 के बाद संन्यास लेंगे ये 5 दिग्गज? इन सुपरस्टार्स के लिए साबित हो सकता है फेयरवेल सीजन

Player Who May Retire After IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 19वां सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. 28 मार्च को पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए खास तौर पर उत्साहित हैं. धोनी अब सिर्फ आईपीएल में ही खेलते नजर आते हैं. वहीं कोहली और रोहित ने अपने इंटरनेशनल मैचों में कमी कर दी है. दोनों अब सिर्फ वनडे मैचों में खेलते हैं. यह आईपीएल सीजन कुछ खिलाड़ियों के लिए आखिरी हो सकता है. हम ऐसे 5 दिग्गजों के बारे में बता रहे हैं जो शायद आखिरी बार आईपीएल में खेल सकते हैं...

महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपरकिंग्स)

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाया है. धोनी लीग के पहले साल से ही टीम के लिए खेल रहे हैं. 2016 और 2017 सीजन में टीम पर प्रतिबंध लगा था, तब धोनी राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के लिए खेले थे. धोनी अब कप्तानी नहीं करते हैं. उनके स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ कमान संभाल रहे हैं. जैसे-जैसे वे IPL 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पर यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है.

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अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइटराइडर्स)

कोलकाता नाइटराइडर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आईपीएल 2026 में अजिंक्य रहाणे ही टीम के कप्तान बने रहेंगे. हालांकि, इस अनुभवी बल्लेबाज़ का भविष्य इस सीजन में उनके प्रदर्शन पर निर्भर कर सकता है.। अगर 37 साल के यह बल्लेबाज बल्ले से संघर्ष करते हैं और फ्रेंचाइजी उन्हें टीम से बाहर करने का फैसला करती है तो अपने करियर के इस पड़ाव पर उनके लिए कोई दूसरी टीम ढूंढ़ना मुश्किल हो सकता है. रहाणे ने 198 आईपीएल मैचों में कुल 5032 रन बनाए हैं, जिसमें 33 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं.

ईशांत शर्मा (गुजरात टाइटंस)

अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की उम्र अब 37 साल है. उन्होंने 117 आईपीएल मैचों में 96 विकेट लिए हैं. वह पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस से जुड़े थे, लेकिन उनका प्रदर्शन औसत रहा. उन्होंने सात मैचों में सिर्फ चार विकेट लिए और 11 से ज्यादा की इकॉनमी रेट से रन दिए. आईपीएल में एक और मौका मिलने के साथ इस साल उनका प्रदर्शन यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है कि वह इस लीग में कितने समय तक खेलते रहेंगे.

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मार्कस स्टोइनिस (पंजाब किंग्स)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस नए सीजन से पहले 11 करोड़ रुपये में रिटेन किए जाने के बाद पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे. स्टोइनिस ने चार फ्रेंचाइजियों के लिए 109 आईपीएल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 2,026 रन बनाए हैं और 44 विकेट लिए हैं. अपनी जोरदार हिटिंग और मैच का रुख बदलने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अतीत में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं. हालांकि, अगर वह इस सीजन में कोई खास असर नहीं डाल पाते हैं और पंजाब किंग्स उनसे अलग होने का फैसला करती है, तो आईपीएल 2026 इस टूर्नामेंट में उनके खेलने के सफर का अंत हो सकता है.

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ट्रेंट बोल्ट (मुंबई इंडियंस)

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का करियर भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. वह 36 साल के हो गए हैं. वह अब बहुत कम मैच खेलते हैं और आईपीएल 2026 के बाद हो सकता है कि वह इस लीग से संन्यास ले लें.