धोनी को लगे 18 साल... केएल राहुल ने 150 मैच में रिकॉर्ड पर लगाया 'ग्रहण', एक फिफ्टी ठोकते ही रच देंगे इतिहास

IPL 2026: एमएस धोनी, वो नाम जो विकेटकीपर्स की रिकॉर्डलिस्ट में अक्सर टॉप में दिखाई देता है. आईपीएल 2026 में एमएस दोनी इंजर्ड हैं और अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. सभी फैंस को उनकी वापसी का इंतजार है, लेकिन उनके कमबैक से पहले ही उनके विकेटकीपिंग के रिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है. एमएस धोनी को जिस कारनामे के लिए 18 साल लगे, उस रिकॉर्ड पर दिग्गज केएल राहुल ने महज 150 मैच में ही ग्रहण लगा दिया है. एक फिफ्टी ठोकते ही राहुल नंबर-1 बन जाएंगे.

बेहद करीब हैं राहुल

केएल राहुल आईपीएल में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. अगर केएल राहुल इस मुकाबले में अर्धशतक ठोक देते हैं तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर-बैटर बन जाएंगे. फिलहाल इस मामले में एमएस धोनी का नाम है. वहीं, आईपीएल इतिहास के टॉप स्कोरर में राहुल का नाम छठे नंबर पर होगा.

चिन्नास्वामी में खेली थी मैच विनिंग पारी

राहुल इस मुकाबले में आत्मविश्वास से भरे होंगे क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में चिन्नास्वामी के मैदान पर मैच विनिंग पारी खेली थी. यह स्टेडियम उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में यह उनका घरेलू मैदान रहा है. इस सीजन में अब तक राहुल ने पाँच पारियों में 33.60 की औसत से 168 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है.

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धोनी को लगे 18 साल

एमएस धोनी ने 18 साल के करियर में अभी तक 278 मैचों (242 पारियों) में 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं; इसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, राहुल ने अभी तक 150 मैच खेले हैं, जिसमें 141 पारियों में 45.67 की शानदार औसत और 136.83 के स्ट्राइक रेट से कुल 5,390 रन बनाए हैं. उनके रनों में पांच शतक और 42 अर्धशतक शामिल हैं. अब देखना होगा कि चिन्नास्वामी में राहुल धोनी को पछाड़ते हैं या नहीं.