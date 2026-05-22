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Hindi Newsक्रिकेटबिना खेले ही धोनी ने IPL में बना दिया ये अनचाहा रिकॉर्ड, रोते रह गए चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस

बिना खेले ही धोनी ने IPL में बना दिया ये अनचाहा रिकॉर्ड, रोते रह गए चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार अपनी कप्तानी में IPL ट्रॉफी जिताने वाले महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस टी20 लीग में एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल IPL 2026 सीजन का एक भी मैच नहीं खेला है. IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए IPL का पूरा सीजन मिस कर दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 22, 2026, 05:20 PM IST
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बिना खेले ही धोनी ने IPL में बना दिया ये अनचाहा रिकॉर्ड, रोते रह गए चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार अपनी कप्तानी में IPL ट्रॉफी जिताने वाले महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस टी20 लीग में एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल IPL 2026 सीजन का एक भी मैच नहीं खेला है. IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए IPL का पूरा सीजन मिस कर दिया है.

बिना खेले ही धोनी ने IPL में बना दिया ये अनचाहा रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरह बिना खेले ही IPL में ये अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखने के लिए बेताब थे, लेकिन उन्हें मायूसी और हताशा ही हाथ लगी. महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार अपनी कप्तानी में IPL ट्रॉफी जिताई है.

रोते रह गए चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस

महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL का खिलाब जिताया है. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में साल 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जितवाया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस पूरे IPL 2026 सीजन में रोते रह गए, लेकिन उन्हें महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखने का मौका ही नहीं मिल पाया है.

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धोनी टीम के तालमेल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे

महेंद्र सिंह धोनी साल 2008 में टूर्नामेंट के पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा रहे हैं. तब से लेकर IPL 2026 तक, उन्होंने इस फ्रैंचाइजी के लिए कभी भी पूरा सीजन मिस नहीं किया था. इस सीजन की शुरुआत से ठीक पहले ही महेंद्र सिंह धोनी को पिंडली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए थे. हालांकि अप्रैल के बीच तक ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी टीम के तालमेल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को प्लेइंग XI में शामिल न करने का फैसला किया.

CSK की टीम Playoffs की दौड़ से बाहर

महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के किसी भी मैच के लिए टीम डगआउट का भी हिस्सा नहीं थे. फैंस को लगा था कि महेंद्र सिंह धोनी आखिरी कुछ मैचों में खेल सकते हैं या शायद कम से कम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का आखिरी लीग मैच तो खेलेंगे ही, तभी कथित तौर पर उनके अंगूठे में चोट लग गई और वह रांची लौट गए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम IPL 2026 के Playoffs की दौड़ से बाहर हो गई है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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