'फोन को होटल...,' धोनी को लेकर साथी खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज, ज्यादातर फैंस नहीं जानते होंगे ये बात

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सोशल मीडिया के प्रति दूरी हर क्रिकेट फैंस जानते हैं. अक्सर धोनी को लेकर तरह-तरह की खबरें चलती रहती है, लेकिन सोशल मीडिया से ताल्लुक ना रखने वाले 'कैप्टन कूल' उन पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं. उनके साथ ही खिलाड़ी ने बताया है कैसे यंग जनरेशन उनकी इस आदत से काफी कुछ सीख सकती है.

Oct 03, 2025, 04:13 PM IST
Ms Dhoni
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सोशल मीडिया के प्रति दूरी हर क्रिकेट फैंस जानते हैं. अक्सर धोनी को लेकर तरह-तरह की खबरें चलती रहती है, लेकिन सोशल मीडिया से ताल्लुक ना रखने वाले 'कैप्टन कूल' उन पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं. धोनी ने सीएसके की कप्तानी से भले दूरी बना ली, लेकिन चेन्नई सुपरकिंग्स से वह इस सीजन भी खेलते नजर आ सकते हैं. उनके सोशल मीडिया और फोन से दूरी के ऊपर उनके साथी खिलाड़ी ने एक किस्सा शेयर किया है. उनके साथ ही खिलाड़ी ने बताया है कैसे यंग जनरेशन उनकी इस आदत से काफी कुछ सीख सकती है.

फोन से दूरी
भारत के कैप्टन कूल एक बार फिर चर्चा में आए हैं. वह भले ही क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आए दिन उनसे रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं. दरअसल,  गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी साई किशोर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक किस्सा शेयर किया है. उनका मानना है धोनी की इस आदत ने ना सिर्फ उनको अनुशासित बनाया बल्कि मानसिक रूप से उनको मजबूती भी मिली. किशोर ने यह भी बताया कैसे धोनी  मैच से पहले अपना फोन होटल के कमरे में छोड़ देते थे.  इससे यह भी जाहिर होता है कि वो डिस्ट्रेक्शन से दूर और अपना पूरा ध्यान गेम में लगाते हैं.

यंग प्लेयर्स पर प्रभाव
धोनी के गाइडेंस में युवा खिलाड़ी कैसे और बेहतर हुए हैं. इससे उनका प्रभाव साफ जाहिर होता है कि चेन्नई सुपरकिंग्स में यंग खिलाड़ी कैसे बेहतर बने हैं. जभी वह खिलाड़ी चेन्नई के लिए खेले हैं तो अनुशासित ढंग से खेले हैं. भले ही बाद में वह किसी दूसरी टीम के लिए खेलें. फिर चाहे उनका फील्ड पोजीशन और जिस तरीके से प्लेयर्स के लिए वह खास गाइडलाइंस बनाते हैं ताकि वह बेहतर परफॉर्म कर सकें. वह निश्चित ही काबिले तारीफ है.

कैप्टन कूल 
साल 2020 में साई किशोर ने अपनी जर्नी चेन्नई सुपरकिंग्स से शुरू की थी. उन्हें चेन्नई ने 20 लाख रुपए में अपने खेमे में शामिल किया था. हालांकि, स्क्वॉड में होने के बावजूद दोनों सीजन वह चेन्नई के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए. साल 2022 में गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कैप्टन कूल के खेलने के तरीके और उनके खेल के प्रति रवैये को शेयर किया. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

MS Dhoni

