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Hindi Newsक्रिकेटदिल मत तोड़ना माही... CSK vs SRH मैच से ठीक पहले का ये VIDEO, जिसे देख थम गईं फैंस की सांसें, अलविदा कह देंगे धोनी?

दिल मत तोड़ना माही... CSK vs SRH मैच से ठीक पहले का ये VIDEO, जिसे देख थम गईं फैंस की सांसें, अलविदा कह देंगे धोनी?

MS Dhoni IPL Retirement News: आईपीएल 2026 के 63वें मैच से पहले दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर महेंद्र सिंह धोनी को ढूंढ रही है. चेपॉक स्टेडियम में इस सीजन का आखिरी मुकाबला होना है. चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुकाबले में थाला खेलेंगे या नहीं? उन तमाम फैंस को पहले तो ये बता दें कि चेन्नई से सुकून देने वाली खबर सामने आई है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 07:21 PM IST
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Will MS Dhoni take retirement from ipl today
Will MS Dhoni take retirement from ipl today

MS Dhoni IPL Retirement News: आईपीएल 2026 के 63वें मैच से पहले दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर महेंद्र सिंह धोनी को ढूंढ रही है. चेपॉक स्टेडियम में इस सीजन का आखिरी मुकाबला होना है. चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुकाबले में थाला खेलेंगे या नहीं? उन तमाम फैंस को पहले तो ये बता दें कि चेन्नई से सुकून देने वाली खबर सामने आई है. आईपीएल 2026 में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ बस में बैठकर स्टेडियम आ रहे हैं. मैच से ठीक पहले CSK ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें माही अपने साथियों के साथ बस से स्टेडियम के लिए रवाना होते दिखे. होटल के बाहर माही के चाहने वालों की लाइन लगी थी. हर तरफ माही...माही का शोर है, लेकिन उस शोर के बीच मन में एक सवाल भी है, क्या एमएस धोनी आईपीएल लो अलविदा कहने वाले हैं?

चेपॉक में दिखेगी धोनी की झलक

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन एमएस धोनी को मैदान पर देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गईं हैं. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये खबर सामने आई कि माही के घुटने में तकलीफ है और वो दो हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं. हालांकि, ये दो हफ्ते अब डेढ़ महीने में तब्दील हो गई लेकिन धोनी मैदान पर नहीं उतरे. वो स्टेडियम में डगआउट या ड्रेसिंग रूम में भी नहीं दिखे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले CSK ने सुकून देने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें 'थाला' बस में सवार होकर स्टेडियम के लिए रवाना होते दिखे. इस वीडियो को देखकर फैंस की उम्मीदें जगी कि माही आज का मुकाबला खेल सकते हैं, लेकिन टॉस होते ही फैंस को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है.

मैदान पर मौजूद धोनी मगर खेलेंगे नहीं

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा अपडेट दिया कि वो स्टेडियम में तो मौजूद हैं, लेकिन इस मैच में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं है. 

CSK vs SRH: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन

 

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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