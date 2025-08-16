क्या 'त्रिमूर्ति' की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे शुभमन गिल? धोनी, कोहली और रोहित शर्मा के नाम ये अनोखा रिकॉर्ड

India Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करना सबका सपना होता है. टीम इंडिया के एक से बढ़कर एक कप्तान हुए हैं. मौजूदा समय में एक साथ तीन कप्तान हैं. शुभमन गिल टेस्ट, रोहित शर्मा वनडे और सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं. भारतीय क्रिकेट में यह एक नए दौर की शुरुआत है. गिल का टेस्ट कप्तान के रूप में पहला मिशन इंग्लैंड का दौरा था. टेस्ट से संन्यास लेने के बाद रोहित वनडे टीम का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं.

तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान

एक समय था जब तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान एक ही खिलाड़ी के पास होती थी. भारतीय क्रिकेट में अब तक तीन ही ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो एक ही समय में तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे. महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा नाम इस स्पेशल लिस्ट में है. शुभमन गिल इस स्पेशल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. चयनकर्ता उन्हें अगले वनडे और टी20 कप्तान के रूप में भी देख रहे हैं. गिल ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की शानदार कप्तानी की है.

क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कमान संभालने वाले दिग्गज

एमएस धोनी (2008–2017)

महेंद्र सिंह धोनी 2008 में अनिल कुंबले के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने. उन्होंने 30 दिसंबर 2014 तक टेस्ट, वनडे और T20I में टीम का नेतृत्व किया, जब उन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. धोनी ने 4 जनवरी 2017 को वनडे और T20I की कप्तानी भी छोड़ दी.

धोनी का कप्तानी रिकॉर्ड:

अवधि: 2007–2018

मैच: 332

जीत: 178

हार: 120

टाई: 6

ड्रॉ: 15

परिणाम नहीं: 13

जीत प्रतिशत: 53.61%

हार प्रतिशत: 36.14%

विराट कोहली (2017–2021)

2017 की शुरुआत में धोनी के सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली भारत के तीनों फॉर्मेट के पूर्णकालिक कप्तान बने. उन्होंने 2021 में यूएई में हुए T20 विश्व कप के अंत तक टीम का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी. 2022 में, बीसीसीआई ने उन्हें वनडे कप्तान के पद से हटा दिया और इसके तुरंत बाद कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से सीरीज हार के बाद टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी.

कोहली का कप्तानी रिकॉर्ड:

अवधि: 2013–2022

मैच: 213

जीत: 135

हार: 60

टाई: 3

ड्रॉ: 11

परिणाम नहीं: 4

जीत प्रतिशत: 63.38%

हार प्रतिशत: 28.16%

रोहित शर्मा (2022–2024)

रोहित शर्मा ने 2021 टी20 विश्व कप के बाद इस फॉर्मेट में कप्तानी संभाली और जनवरी 2022 में उन्हें वनडे का कप्तान भी नियुक्त किया गया. जब कोहली ने उसी साल बाद में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, तो रोहित तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने. उनके कार्यकाल में 2024 का टी20 विश्व कप और 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण जीतें शामिल हैं. रोहित ने 2024 विश्व कप जीत के बाद टी20 से संन्यास ले लिया और 2025 की इंग्लैंड सीरीज से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी हट गए.

रोहित शर्मा का कप्तानी रिकॉर्ड:

अवधि: 2017–2025

मैच: 142

जीत: 103

हार: 33

टाई: 2

ड्रॉ: 3

परिणाम नहीं: 1

जीत प्रतिशत: 72.53%

हार प्रतिशत: 23.23%