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Hindi Newsक्रिकेटरोहित-विराट स्पेशल क्लब में होगी धोनी की एंट्री, 135 रन बनाते ही रचेंगे CSK के लिए इतिहास

रोहित-विराट स्पेशल क्लब में होगी धोनी की एंट्री, 135 रन बनाते ही रचेंगे CSK के लिए इतिहास

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीगों में से एक माना जाता है.इस लीग में विराट कोहली-रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों का जलवा है. इसी बीच भारत के महान कप्तान व चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के पास एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित करने का मौका है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:20 PM IST
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Image credit- Ms Dhoni/IPL
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इंडियन प्रीमियर लीग (IP) के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खूब रन बनाए हैं. इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि ये तीनों खिलाड़ी अभी भी IPL में सक्रिय हैं. IPL इतिहास में अब तक कुल 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 5000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, और विराट, रोहित और धोनी भी इस खास सूची का हिस्सा हैं. IPL 2026 में एक बार फिर इन अनुभवी खिलाड़ियों को मैदान पर अपना दमखम दिखाते हुए देखा जाएगा. इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के पास भी विराट और रोहित के विशेष क्लब में शामिल होने का मौका रहेगा.महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में अब तक 278 मैचों की 242 पारियों में कुल 5439 रन बनाए हैं. वह IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे स्थान पर हैं. उनसे आगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, डेविड वॉर्नर और सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं.

IPL में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली – 8661 रन
रोहित शर्मा – 7046 रन
शिखर धवन – 6769 रन
डेविड वॉर्नर – 6565 रन
सुरेश रैना – 5528 रन
महेंद्र सिंह धोनी – 5439 रन

CSK के नंबर 1 खिलाड़ी

अगर किसी एक ही फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब तक 4865 रन बनाए हैं. इस सीजन अगर वह 135 रन और बना लेते हैं, तो IPL इतिहास में किसी एक फ्रैंचाइजी के लिए 5000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी तक यह उपलब्धि सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हासिल की है.

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एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली – 8661 रन
रोहित शर्मा – 5876 रन
महेंद्र सिंह धोनी – 4865 रन
सुरेश रैना – 4687 रन
एबी डिविलियर्स – 4491 रन

धोनी का आईपीएल करियर

टीम इंडिया के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में 278 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 38.90 की औसत और 137.89 की स्ट्राइक रेट और 24 अर्धशतकों की मदद से माही ने 5439 रन बनाए हैं. धोनी के आईपीएल करियर में बेस्ट स्कोर 84 रनों का रहा है. वहीं, उन्होंने ओवरऑल 375 चौके और 264 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. 

ये भी पढ़ें:'आइसक्रीम खाने की...' स्टार खिलाड़ी ने दिया वैभव को अनप्रोफेशनल खिलाड़ी का टैग, सोशल मीडिया पर बवाल

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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