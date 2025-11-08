Advertisement
खतरे में आया धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, संन्यास तोड़कर लौटे क्रिकेटर ने बराबरी कर मचाया तहलका

संन्यास तोड़कर वनडे क्रिकेट में लौटे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारत के महान कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज खत्म होने के साथ ही डिकॉक ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:48 PM IST
संन्यास तोड़कर वनडे क्रिकेट में लौटे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारत के महान कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज खत्म होने के साथ ही डिकॉक ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की. बता दें कि विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने संन्यास के बाद वनडे में वापसी करते हुए अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है. पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन डिकॉक ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता.

टूटने की कगार पर धोनी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, डिकॉक वनडे क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले एमएस के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए हैं. धोनी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. अब उनके बराबर डिकॉक पहुंच चुके हैं. वह एक बार और वनडे क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते ही धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे. डिकॉक 7वीं बार वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं.

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज

क्विंटन डिकॉक ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 63, 123, और 53 रन की पारी खेली. कुल 239 रन बनाने वाले डिकॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया. साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में डिकॉक से ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक के नाम है. पोलॉक ने आठ बार ये खिताब जीता है. हाशिम अमला ने 6, एबी डिविलियर्स ने 6, जबकि जैक्स कैलिस ने 5 बार वनडे में साउथ अफ्रीका के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है.

संन्यास तोड़कर की वापसी

डिकॉक ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. तब 30 साल के डिकॉक ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया था. इसकी एक वजह वनडे वर्ल्ड कप 2027 भी है, जिसमें साउथ अफ्रीका सह-आयोजक है. लेकिन, डिकॉक ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए संन्यास से वापसी की है और अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं. 32 साल के डिकॉक अगले वर्ल्ड कप में विपक्षी टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. वनडे करियर पर नजर डालें तो डिकॉक ने कुल 158 मैचों की 158 पारियों में 22 शतक और 32 अर्धशतक की मदद से 7009 रन बनाए हैं. उनका टॉप स्कोर नाबाद 178 है. डिकॉक 128 छक्के और 791 चौके लगा चुके हैं.

