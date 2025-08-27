रनअप से लेकर सेलिब्रेशन तक... सब सेम! एशिया कप में तहलका मचाने उतरेगा इस टीम का 'शोएब अख्तर', भारत के खिलाफ भी खेलेगा
रनअप से लेकर सेलिब्रेशन तक... सब सेम! एशिया कप में तहलका मचाने उतरेगा इस टीम का 'शोएब अख्तर', भारत के खिलाफ भी खेलेगा

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज अपनी तूफानी रफ्तार के लिए जाने गए. रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर अख्तर ने अपनी तेज रफ्तार से खूब कहर बरपाया. अगले महीने से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में शोएब अख्तर जैसा ही बॉलिंग एक्शन वाला एक गेंदबाज तहलका मचाने को तैयार है. ओमान क्रिकेट टीम ने इस गेंदबाज को अपनी टीम में जगह दी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:20 AM IST
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज अपनी तूफानी रफ्तार के लिए जाने गए. रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर अख्तर ने अपनी तेज रफ्तार से खूब कहर बरपाया. अगले महीने से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में शोएब अख्तर जैसा ही बॉलिंग एक्शन वाला एक गेंदबाज तहलका मचाने को तैयार है. ओमान क्रिकेट टीम ने इस गेंदबाज को अपनी टीम में जगह दी है. इस गेंदबाज का नाम मुहम्मद इमरान है, जिसका 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन की तरह गेंदबाजी करता दिखा.

ओमान क्रिकेट ने किया टीम का ऐलान

आगामी एशिया कप के लिए ओमान क्रिकेट ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय मूल के क्रिकेटर जतिंदर सिंह टीम की कमान संभालेंगे. टीम में 6 भारतीय मूल के खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, चार अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी जगह मिली है. इस टीम में एक तेज गेंदबाज मुहम्मद इमरान भी शामिल हैं, जिन्हें ओमान का शोएब अख्तर कहा जाता है. अपने बॉलिंग एक्शन के चलते यह गेंदबाज काफी सुर्खियां में रहा है, जो बिलकुल शोएब अख्तर की तरह है.

लहराते बाल, रनअप से लेकर सेलिब्रेशन तक... सब अख्तर जैसा!

2024 में इस गेंदबाज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर की तरह ही गेंदबाजी करते हुए देखा गया. लहराते बाल, लंबे रन-अप और तो और जश्न मनाने का तरीका भी इमरान का हूबहू शोएब अख्तर जैसा ही है. यह वीडियो फैंस इतने को इतना पसंद आया कि कुछ ने तो उन्हें 'शोएब अख्तर से भी ज्यादा शोएब अख्तर जैसे लग रहे थे' बताया. अब ठीक एक साल बाद वही मुहम्मद इमरान पहली बार एशिया कप में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाने को तैयार हैं.

वायरल वीडियो ओमान डी10 लीग 2024 का है, जहां इमरान ने आईएएस इनविंसिबल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 10.71 की शानदार औसत और 8.65 की इकॉनमी रेट से 21 विकेट लिए थे. इस साल की शुरुआत में, 35 साल के इमरान ने अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 3.3 ओवर में 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. उसके बाद से उन्होंने एक वनडे मैच भी खेला, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और दो टी20I मैचों में उन्होंने 7.63 की इकॉनमी रेट से चार विकेट लिए हैं.

इस दिन ओमान की भारत से टक्कर

ओमान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और फिर 15 और 19 तारीख को क्रमशः यूएई और भारत से खेलेगा. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें टूर्नामेंट के अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. टीम के कोच मेंडिस ने कहा, 'यह सच है कि हम एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक बड़ा टूर्नामेंट है और हमारे खिलाड़ियों के लिए वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका है.'

एशिया कप के लिए ओमान टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

