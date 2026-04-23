48 घंटे पहले मां का निधन, कलेजे पर पत्थर रख मैदान पर उतरा CSK का 'बहादुर' खिलाड़ी, दुनिया कर रही जज्बे को सलाम

Mukesh Choudhary: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में सीएसके की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी का नाम देखकर फैंस हैरान हो गए. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि 48 घंटे पहले ही उनपर दुखों का पहाड़ टूटा था. मंगलवार, 21 अप्रैल को मुकेश चौधरी की मां का निधन हो गया था. अत्यंत दुखद खबर सुनने के बाद वो तुरंत अपने परिवार के पास गए. मां का अंतिम संस्कार किया और अब दिल पर पत्थर रखकर मैदान पर उतरने का साहसी फैसला लिया है. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस मुकेश चौधरी के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

मां का अंतिम संस्कार कर खेलने उतरे मुकेश चौधरी

किसी भी इंसान के लिए उसके सिर से मां का साया उठने से बड़ा गम कुछ नहीं हो सकता है. दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने खेलने का जो जज्बा दिखाया है, वो किसी के लिए भी आसान नहीं है. बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

CSK ने जताया दुख

सीएसके ने एक आधिकारिक बयान में मुकेश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा: “सीएसके परिवार मुकेश चौधरी की माता के निधन पर शोक व्यक्त करता है. हम मुकेश और उनके परिवार के साथ खड़े हैं और इस बेहद कठिन समय में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं.''

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— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026

काली पट्टी बांधकर उतरी CSK टीम

इस दुख की घड़ी में मुकेश चौधरी की मां को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं. 29 साल के मुकेश ने आईपीएल में अब तक 18 मुकाबले खेले हैं और 19 विकेट चटकाए हैं.

MI vs CSK: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार