मां की अर्थी को कंधा देकर मैदान पर उतरे मुकेश चौधरी, विकेट मिली तो आसमान की तरफ देखा फिर... VIDEO देख फट जाएगा कलेजा!

MI vs CSK: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह रौंद दिया. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम को अपने घर पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला सीएसके के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था. 48 घंटे पहले ही उनके सिर से मां का साया उठा था. बाएं हाथ के पेसर ने दिल में गम को लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया. इसके बाद मुकेश चौधरी ने अपने पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक ओपनर क्विंटन डी कॉक को पवेलियन की राह दिखा दी. विकेट मिलने के बाद अक्सर गेंदबाज खुश होते हैं, लेकिन मुकेश के लिए ये पल इमोशनल था.

क्विंटन डी कॉक को आउट करने के बाद मुकेश चौधरी की आंखें अपनी मां को ढूंढ रही थी. ऐसा लगा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है. जब एहसास हुआ तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखें नम हो गई. सोशल मीडिया पर इस इमोशनल लम्हे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस भी भावुक हो रहे हैं.

विकेट मिलने के बाद भावुक हुए मुकेश चौधरी

मंगलवार, 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मुकेश चौधरी की मां का बीमारी के कारण निधन हो गया. वो टीम की ट्रेनिंग सेशन को छोड़कर अपने परिवार के पास पहुंचे. मां की अर्थी को कंधा दिया और 48 घंटे के अंदर CSK की टीम से दोबारा जुड़ गए. मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहम मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला और बाएं हाथ के पेसर ने भारी दिल से दमदार गेंदबाजी की.

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अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश चौधरी ने खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया. विकेट लेने के बाद वो इमोशनल हो गए. आसमान की तरफ देखकर इस विकेट को मां के नाम किया. बता दें कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में CSK के सभी खिलाड़ी मुकेश की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए बांह पर काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरे थे.

घर पर मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार

फैंस को उम्मीद थी कि वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई और मुंबई के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. हालांकि, इस मुकाबले में CSK के सामने MI कहीं नहीं टिक सकी. इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पर सबसे बड़ा दाग लग गया है, क्योंकि आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में 5 बार की चैंपियन टीम को इससे बुरी हार कभी नहीं मिली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के शतक की बदौलत सीएसके ने 207 रन बनाए थे. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन के सामने सरेंडर कर दिया और पूरी टीम 104 रनों पर ढेर हो गई. अकील हुसैन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं नूर अहमद ने भी प्रभावित करते हुए 2 विकेट चटकाए. मुकेश चौधरी ने अपने 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट हासिल किए.

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