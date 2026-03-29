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Hindi Newsक्रिकेटMI vs KKR: मुंबई IPL में लगाएगी अनोखा तिहरा शतक... सिर्फ 2 टीमें कर चुकी ये कारनामा, देखें आंकड़े

MI vs KKR: मुंबई IPL में लगाएगी अनोखा 'तिहरा शतक'... सिर्फ 2 टीमें कर चुकी ये कारनामा, देखें आंकड़े

MI vs KKR: आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. मुंबई की टीम एक बड़े माइलस्टोन की दहलीज पर खड़ी हुई है. हार्दिक एंड कंपनी वो कारनामा करेगी जो आजतक महज दो टीमों ने किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:54 PM IST
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मुंबई इंडियंस रचने वाली है इतिहासच. (X)
मुंबई इंडियंस रचने वाली है इतिहासच. (X)

MI vs KKR: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले के लिए मंच सज चुका है. मुंबई और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें वानखेड़े स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इस मुकाबले में उस रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हुई है, जो अभी तक महज दो टीमों के नाम ही है. टी20 फॉर्मेट में मुंबई दुनिया की ऐसी तीसरी टीम होगी, जो ये आंकड़ा अपने नाम दर्ज कराएगी. 

इतिहास रच देगी मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस अपने 300वें मुकाबले में केकेआर के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है. ये ऐतिहासिक लम्हां होगा क्योंकि मुंबई इंडियंस 300 T20 मैच खेलने वाली पहली फ्रेंचाइजी टीम बनने जा रही है. यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो इस फॉर्मेट में उनकी लंबी मौजूदगी और दबदबे को दिखाता है. मुंबई उन चुनिंदा टीमों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनमें सिर्फ दो और टीमें हैं, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लिश काउंटी टीम समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब,जिन्होंने T20 क्रिकेट में 300 मैचों का आंकड़ा छुआ है.

2020 में जीती थी आखिरी ट्रॉफी

आखिरी बार 2020 में ट्रॉफी जीतने के बाद, यह फ्रेंचाइजी एक बार फिर टॉप पर अपनी जगह बनाने और शायद रिकॉर्ड तोड़ते हुए छठी बार खिताब जीतने के लिए बेताब होगी. पिछले सीजन टीम जीत की दावेदार थी, लेकिन क्वालीफायर में हार्दिक एंड कंपनी की किस्मत फूट गई. हार्दिक पांड्या की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी. इस बार टीम पूरी उम्मीद से उतरने वाली है.

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दो खिलाड़ी बाहर

मुंबई इंडियंस को अपने अभियान की शुरुआत मिचेल सैंटनर और विल जैक्स के बिना करनी होगी. अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं. मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने इस बात की पुष्टि की है कि इन दोनों खिलाड़ियों को कुछ और समय के लिए छुट्टी दी गई है. लेकिन उम्मीद है कि वे जल्द ही टीम से जुड़ जाएंगे. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली KKR के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी और तुरंत सामने है. मुंबई की टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है, जिससे वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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