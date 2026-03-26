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Hindi Newsक्रिकेट20 साल से ज्यादा समय, इन दो मैदानों पर नहीं हुआ IND vs AUS टेस्ट, एक Ground पर भारत जीत चुका वर्ल्ड कप, BCCI के फैसले पर उठे सवाल

20 साल से ज्यादा समय, इन दो मैदानों पर नहीं हुआ IND vs AUS टेस्ट, एक Ground पर भारत जीत चुका वर्ल्ड कप, BCCI के फैसले पर उठे सवाल

BCCI ने टीम इंडिया के घरेलू सीजन (2026-27) के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अगले साल की शुरुआत में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट मैचों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 26, 2026, 11:15 PM IST
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20 साल से ज्यादा समय, इन दो मैदानों पर नहीं हुआ IND vs AUS टेस्ट, एक Ground पर भारत जीत चुका वर्ल्ड कप, BCCI के फैसले पर उठे सवाल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के घरेलू सीजन (2026-27) के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अगले साल की शुरुआत में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट मैचों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया गया है. इसमें कोलकाता के ईडन गार्डन और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का नाम नहीं है.

मुंबई और कोलकाता के साथ फिर नाइंसाफी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच, चाहे भारत में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में, हमेशा रोमांचक होता है. दोनों देशों के बीच भारत में जब भी टेस्ट मैच खेला जाता है, तो हर बड़ा शहर जहां इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं, वहां के दर्शक उम्मीद करते हैं कि उनके शहर को मेजबानी मिले. BCCI कोशिश भी करती है कि हर शहर को मेजबानी का मौका मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट के आयोजन को लेकर बीसीसीआई उदासीन रही है.

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20 साल से ज्यादा हो गया समय

कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मुकाबला 2001 में हुआ था. वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ की यादगार बल्लेबाजी और हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर की दमदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने उस मैच में फॉलोऑन खेलने के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. भारत की यह जीत टेस्ट क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया कई बार टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई लेकिन ईडन गार्डन में एक भी मैच नहीं हुआ, यह सोचनीय है.

इस ग्राउंड पर भारत जीत चुका वर्ल्ड कप

यही हाल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का है. यहां भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. भारत और ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार 2004 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़े थे. मुरली कार्तिक की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने कम स्कोर वाले इस मैच में 13 रन से जीत दर्ज की थी. यह जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में मिली रोमांचक जीतों में से एक है. कोलकाता का ईडन गार्डन और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और भारतीय क्रिकेट के विकास के गवाह रहे हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से इन दोनों वेन्यू को दूर रखना कहीं न कहीं इस स्टेडियम के साथ ही यहां के दर्शकों के साथ भी नाइंसाफी है. BCCI के इस फैसले के बाद सवाल भी उठ रहे हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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