Women's World Cup 2025: मेन्स एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छाया हुआ है. दूसरी तरफ महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी मंच तैयार हो रहा है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एक विशेष दीवार का अनावरण किया, जिस पर मुंबई की महिला कप्तानों की तस्वीरें लगाई गई हैं जो उनके सम्मान में हैं. यह उद्घाटन एमसीए शरद पवार इंडोर क्रिकेट अकादमी और मनोरंजन केंद्र में हुआ.

ट्रॉफी टूर के साथ हुआ अनावरण

एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक, शीर्ष परिषद के सदस्यों और मुंबई की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू महिला क्रिकेटरों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया. यह सम्मान न केवल इन अग्रणी खिलाड़ियों को सम्मानित करता है, बल्कि अगली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों को प्रेरित भी करता है. यह अनावरण मुंबई में डीपी वर्ल्ड के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ट्रॉफी टूर के साथ हुआ. जहां एमसीए ने ट्रॉफी का स्वागत किया और मुंबई की समृद्ध क्रिकेट विरासत और खेल के प्रति अटूट जुनून का जश्न मनाया.

30 सितंबर से होगा आगाज

महिला वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होगा. टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी. ट्रॉफी टूर पर खिलाड़ियों और अधिकारियों ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ पोज़ दिया और यादगार पल बनाए. इस अवसर पर एमसीए के अध्यक्ष ने मुंबई क्रिकेट को सराहा. उन्होंने कहा कि मुंबई हमेशा से भारतीय महिला क्रिकेट के लिए केंद्र साबित हुआ है.

क्या बोले अजिंक्य नाइक

अजिंक्य नाइक ने कहा, 'मुंबई हमेशा से भारतीय महिला क्रिकेट के लिए प्रतिभा का केंद्र रहा है. जिसने ऐसे नेतृत्वकर्ता और मैच विजेता खिलाड़ी दिए हैं. इन प्लेयर्स ने खेल पर अमिट छाप छोड़ी है. पहले विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने वाली डायना एडुल्जी जी से लेकर जेमिमा रोड्रिग्स जैसी आज की स्टार खिलाड़ियों तक, हमारी खिलाड़ियों ने शहर की विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाया है. यह विशेष दीवार हमारी महिला कप्तानों को श्रद्धांजलि है. जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. विश्व कप ट्रॉफी का मुंबई में आगमन इस अवसर को और भी खास बनाता है और हर स्तर पर महिला क्रिकेट को समर्थन देने की हमारी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है.'