Advertisement
trendingNow13092080
Hindi Newsक्रिकेटमुंबई पर मंडराया बाहर होने का खतरा, गुजरात का जलवा बरकरार, कप्तान की मेहनत बेकार

मुंबई पर मंडराया बाहर होने का खतरा, गुजरात का जलवा बरकरार, कप्तान की मेहनत बेकार

WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग अपने अंतिम पड़ाव में है. आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइंटस के बीच टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला खेला जा रहा है. यह मुकाबला बड़ौदा के BCA मैदान में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में गुजरात ने मुकाबला 11 रनोंं से अपने नाम किया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet kaur
Harmanpreet kaur

WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग अपने अंतिम पड़ाव में है. आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइंटस के बीच टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला खेला जा रहा है. यह मुकाबला बड़ौदा के BCA मैदान में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा. कोटंबी में खेला जा रहा ये  मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. गुजरात की तरफ से कप्तान एशले गार्डनर ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली.उनके अलावा कप्तान जॉर्जिया वेयरहम ने 44 रन बनाए. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने की ओर से सजीवन संजना ने शुरुआत में 26 रनों की पारी खेली.लेकिन उनके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और कप्तान हरमनप्रीत एक छोर पर अकेले टिकी रही और 82 रनों की पारी खेली, लेकिन वह मुंबई को मैच नहीं जिता सकी. इसी के साथ गुजरात ये मुकाबला 11 रनों के अंतर से जीतकर एलिमिनेटर में पहुंच गई. 

हरमप्रीत कौर ने डाली जान

मुंबई इंडियंस की  टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. पूरी टीम में वह इकलौती ऐसी खिलाड़ी रही जो अपनी टीम के लिए अंतिम सांस तक लड़ी, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं दिला पाई और मुंबई ये मुकाबला 11 रनों के  अंतर से हार गई. हरमनप्रीत ने अपनी शानदार पारी के दौरान 48 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 जबरदस्त छक्के लगाए. वहीं, उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 170.90 का रहा. मुंबई की कप्तान आखिरी गेंद तक टिकी रही और अपनी टीम को जिताने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही.

Add Zee News as a Preferred Source

मंडराया बाहर होने के खतरा

आज के मुकाबले में जीत मिलने के बाद गुजरात जांयट्स अब एलिमिनेटर राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. गुजरात ने 8 मैचों में 5 जीत हासिल की और 3 हार का सामना करना पड़ा. वहीं इस हार के बाद मुंबई की मुश्किले बढ़ गई हैं. अभी तक टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों में उन्हें  महज 3 मुकाबलों में जीत मिल पाई है. वहीं, 5 में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब दिल्ली और यूपी के बीच होने वाले मुकाबले में अगर दिल्ली बेहतर रनरेट से जीतती है तो कुछ हो सकता है. नहीं तो मुंबई को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा.

मुंबई को 168 रनों का टारगेट
इससे पहले बललेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर शानदार 168 रनों का लक्ष्य रखा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजारत की ओर सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 25 रन बनाए.वहीं, नंबर 3 पर खेलने आई अनुष्का शर्मा ने 33 रनों की पारी खेली. फिर बची कसर कप्तान एशले गार्डनर  और जॉर्जिया वेयरहम ने शानदार पारियां खेली. गार्डनर ने 46 तो वेयरहम ने 44 रनों की पारी खेली. दोनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत गुजरात ने 168 रनों का शानदार लक्ष्य खड़ा कर दिया. गेंदबाजी की बात करें,तो मुंबई की अमेली केर  ने 2 विकेट लिए. उनके अलावा कोई खास नहीं कर पाया.

ये भी पढ़ें: 'उनकी क्लास ही ...' आलोचनाओं के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी ने की संजू सैमसन की जमकर तारीफ

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Mumbai IndianHarmanpreet Kaur

Trending news

आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन