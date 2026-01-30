मुंबई पर मंडराया बाहर होने का खतरा, गुजरात का जलवा बरकरार, कप्तान की मेहनत बेकार

WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग अपने अंतिम पड़ाव में है. आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइंटस के बीच टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला खेला जा रहा है. यह मुकाबला बड़ौदा के BCA मैदान में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा. कोटंबी में खेला जा रहा ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. गुजरात की तरफ से कप्तान एशले गार्डनर ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली.उनके अलावा कप्तान जॉर्जिया वेयरहम ने 44 रन बनाए. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने की ओर से सजीवन संजना ने शुरुआत में 26 रनों की पारी खेली.लेकिन उनके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और कप्तान हरमनप्रीत एक छोर पर अकेले टिकी रही और 82 रनों की पारी खेली, लेकिन वह मुंबई को मैच नहीं जिता सकी. इसी के साथ गुजरात ये मुकाबला 11 रनों के अंतर से जीतकर एलिमिनेटर में पहुंच गई.

हरमप्रीत कौर ने डाली जान

मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. पूरी टीम में वह इकलौती ऐसी खिलाड़ी रही जो अपनी टीम के लिए अंतिम सांस तक लड़ी, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं दिला पाई और मुंबई ये मुकाबला 11 रनों के अंतर से हार गई. हरमनप्रीत ने अपनी शानदार पारी के दौरान 48 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 जबरदस्त छक्के लगाए. वहीं, उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 170.90 का रहा. मुंबई की कप्तान आखिरी गेंद तक टिकी रही और अपनी टीम को जिताने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही.

मंडराया बाहर होने के खतरा

आज के मुकाबले में जीत मिलने के बाद गुजरात जांयट्स अब एलिमिनेटर राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. गुजरात ने 8 मैचों में 5 जीत हासिल की और 3 हार का सामना करना पड़ा. वहीं इस हार के बाद मुंबई की मुश्किले बढ़ गई हैं. अभी तक टूर्नामेंट में खेले 8 मैचों में उन्हें महज 3 मुकाबलों में जीत मिल पाई है. वहीं, 5 में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब दिल्ली और यूपी के बीच होने वाले मुकाबले में अगर दिल्ली बेहतर रनरेट से जीतती है तो कुछ हो सकता है. नहीं तो मुंबई को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा.

मुंबई को 168 रनों का टारगेट

इससे पहले बललेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर शानदार 168 रनों का लक्ष्य रखा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजारत की ओर सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 25 रन बनाए.वहीं, नंबर 3 पर खेलने आई अनुष्का शर्मा ने 33 रनों की पारी खेली. फिर बची कसर कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने शानदार पारियां खेली. गार्डनर ने 46 तो वेयरहम ने 44 रनों की पारी खेली. दोनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत गुजरात ने 168 रनों का शानदार लक्ष्य खड़ा कर दिया. गेंदबाजी की बात करें,तो मुंबई की अमेली केर ने 2 विकेट लिए. उनके अलावा कोई खास नहीं कर पाया.

