MI-W vs UPW-W: यूपी ने हरमनप्रीत कौर के जख्म पर ठोकी कील, 24 घंटे में दी दूसरी हार, डिफेंडिंग चैंपियंस का खेल खराब

WPL 2026 UPW W vs MI W: महिला प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का खेल पूरी तरह यूपी की टीम ने खराब कर दिया है. यूपी के हाथों मुंबई को 24 घंटे में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. यूपी ने लगातार तीन हार के बाद धांसू कमबैक किया और अब लगातार दूसरी जीत दर्ज कर हुंकार भर दी है. पिछले मैच में मुंबई की जीत के सामने हरलीन देओल रोड़ा बन गईं थीं और मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगाई थी, इस बार कप्तान मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड ने खेल खराब किया.
मुंबई ने जीता था टॉस
मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुरुआत अच्छी थी क्योंकि महज 5 रन के स्कोर पर ही टीम को पहला विकेट हासिल हो गया. लेकिन इसके बाद मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड की पार्टनरशिप ने मुंबई की बखिया उधेड़ दी. दोनों ने दमदार अर्धशतक ठोके और मुंबई का खेल खराब कर दिया. लैनिंग ने 45 गेंद में 70 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. वहीं, 37 गेंद में 61 न लिचफील्ड ने भी ठोके.
यूपी ने लगाया रनों का अंबार
मेग लैनिंग और लिचफील्ड की तूफानी शतकीय पार्टनरशिप के बाद यूपी ने बोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया. हरलीन ने 25 जबकि श्वेता ने 21 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 187 तक पहुंचा दिया. गेंदबाजी में भी यूपी की टीम बेहतरीन अंदाज में पेश आई. मुबंई का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया.
अमनजोत कौर और अमीलिया केर की मेहनत बेकार
मुंबई की तरफ से अमीलिया केर और अमनजोत कौर ने मैच में जान डाली. केर ने 28 गेंद में 49 रन जबकि अमनजोत कौर ने 24 गेंद में 41 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुईं. मुंबई के शुरुआती पांच बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी छूने में कामयाब नहीं हुए. 4 मैच में मुंबई ने 2 मुकाबलों में जीत जबकि 2 में हार झेली है.