IPL 2026 ऑक्शन में मुंबई देगी सरप्राइज, कोच का बड़ा इशारा, इन खिलाड़ियों पर होगी नजर

IPL को युवाओं की लीग यूं ही नहीं कहा जाता है. कई ऐसे बड़े नामी भारतीय प्लेयर्स हैं जो आईपीएल से निकले और आज विरोधी टीमों के काल हैं. मुंबई इंडियंस की टीम हर बार मानों सोने की खान में खुदाई कर खिलाड़ियों को खोजकर लाती है. कई अनजान नाम सामने आते हैं और रातों-रात हीरो बन जाते हैं. इस बार भी मुंबई ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए कमर कस ली है. 

 

Dec 05, 2025, 09:50 PM IST
Mumbai Indians

IPL को युवाओं की लीग यूं ही नहीं कहा जाता है. कई ऐसे बड़े नामी भारतीय प्लेयर्स हैं जो आईपीएल से निकले और आज विरोधी टीमों के काल हैं. मुंबई इंडियंस की टीम हर बार मानों सोने की खान में खुदाई कर खिलाड़ियों को खोजकर लाती है. कई अनजान नाम सामने आते हैं और रातों-रात हीरो बन जाते हैं. इस बार भी मुंबई ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए कमर कस ली है. आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा. मुंबई आईपीएल के मिनी ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी इस बात पर कोच ने बड़ा इशारा कर दिया है.

क्या बोले जयवर्धने

महेला जयवर्धने ने कहा है कि नीलामी में हम अनकैप्ड घरेलू खिलाड़ियों पर भी भरोसा जता सकते हैं. उन्होंने जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए कहा, 'मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जैसे प्रभावशाली खिलाड़ियों के कोर ग्रुप पर भरोसा करती रहेगी. पिछले सीजन में ट्रेंट बोल्ट की वापसी से टीम की गेंदबाजी मजबूत हुई है. मिचेल सेंटनर और विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों ने भी फ्रेंचाइजी की ताकत को बढ़ाया है.'

युवाओं ने किया सुधार

उन्होंने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने पिछले सीजन से काफी सुधार किया है और हमें उम्मीद है कि उन्हें इस साल अपनी स्किल्स दिखाने के मौके मिलेंगे। नीलामी में हमारी नजर घरेलू खिलाड़ियों पर रहेगी. नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने सात खिलाड़ियों कर्ण शर्मा, बेवॉन जैकब्स, मुजीब उर रहमान, विग्नेश पुथुर, केएल श्रीजीत, पीएसएन राजू, रीस टॉपली और लिजार्ड विलियम्स को रिलीज किया, जबकि अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया.

सुपर-4 से बाहर हुई थी टीम

मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन खराब शुरुआत के बाद जोरदार वापसी की थी और चौथे नंबर की टीम रहते हुए सीजन का समापन किया था. आईपीएल 2024 में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। टीम 14 में से 4 मैच जीतकर आखिरी स्थान पर रही थी. मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार 2020 में खिताब जीता था। 2024 में इस उम्मीद से टीम ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था कि वे खिताब जीताने में कामयाब होंगे.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IPL 2026

