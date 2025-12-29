मुंबई इंडियंस ने किया हैरान, ऑस्ट्रेलिया की इस पूर्व महिला खिलाड़ी को बनाया बॉलिंग कोच, कैसा है रिकॉर्ड?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस ने किया हैरान, ऑस्ट्रेलिया की इस पूर्व महिला खिलाड़ी को बनाया बॉलिंग कोच, कैसा है रिकॉर्ड?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:15 PM IST
Mumbai Indians appoints Kristen Beams as bowling coach ahead of wpl 2026
WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने बड़ा बदलाव किया है. फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला खिलाड़ी क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. WPL 2026 का आगाज 9 जनवरी से होगा. ओपनिंग मैच में गत विजेता मुंबई इंडियंस का सामना सीजन-2 की विनर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला नवी मुंबई में खेला जाएगा.

क्रिस्टन बीम्स ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने इंटरनेशनल करियर के दौरान 1 टेस्ट, 30 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं. बीम्स 2017 वनडे विश्व कप में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं और उन्होंने संन्यास लेने से पहले 45 महिला बिग बैश लीग मैचों में भी हिस्सा लिया था.

क्रिस्टन बीम्स बनी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कोच

कोचिंग के क्षेत्र में आने के बाद से, बीम्स ने महिला क्रिकेट लीग (WBBL) और द हंड्रेड में काम किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला अंडर-19 टीम की कोच के रूप में सेवाएं दी हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय विकास प्रमुख का पद संभाला है. हाल ही में, उन्होंने क्रिकेट तस्मानिया में सामुदायिक क्रिकेट प्रबंधक - दक्षिण के रूप में काम किया. दो बार की डब्ल्यूपीएल चैंपियन टीम में, बीम्स कोच लिसा कीथली, बॉलिंग कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी, बैटिंग कोच देविका पालशिकर और फील्डिंग कोच निकोल बोल्टन के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगी.

क्रिस्टन बीम्स ने WPL 2026 में मुंबई इंडियंस की कोचिंग स्टाफ में शामिल होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ''झूलन गोस्वामी जैसे महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का यह एक अविश्वसनीय अवसर है, जिनके खिलाफ मैं क्रिकेट खेल चुकी हूं. यह एक अद्भुत संस्कृति है...उन्होंने लंबे समय में जीत की संस्कृति विकसित की है, लेकिन यह एक परिवार है जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि यह समूह कितना एकजुट है, और यह एक परिवार है जिसका हिस्सा आप बनना चाहते हैं.''

बता दें कि अब तक खेले गए तीन डब्ल्यूपीएल सीजन में से दो में चैंपियन रह चुकी हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली एमआई, 9 जनवरी को 2024 की चैंपियन आरसीबी के खिलाफ अगले सीजन की शुरुआत करेगी.

ये भी पढ़ें: 7 चौके, 8 छक्के... ईशान किशन के दोस्त ने विजय हजारे में मचाया गदर, भारत को जीता चुका है वर्ल्ड कप

 

