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Hindi Newsक्रिकेटरोहित-रिकेल्टन के तूफान में तबाह हुई केकेआर, मुंबई इंडियंस ने स्वैग से मिटाया 13 सालों का कलंक

रोहित-रिकेल्टन के तूफान में तबाह हुई केकेआर, मुंबई इंडियंस ने स्वैग से मिटाया 13 सालों का कलंक

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 71 गेंदों पर 148 रनों की पार्टनरशिप हुई. केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:32 PM IST
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मुंबई इंडियंस ने केकेआर को रौंदा (PHOTO- IPLT20.COM)
मुंबई इंडियंस ने केकेआर को रौंदा (PHOTO- IPLT20.COM)

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे. ऐसा लगा कि ये टारगेट मुंबई इंडियंस के लिए आसान नहीं होगा. हालांकि, रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन के इरादे कुछ और थे. दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. मुंबई इंडियंस के लिए ये जीत यादगार है, क्योंकि इस टीम ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार 220 रनों का पीछा किया है. इसके साथ ही 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई इंडियंस ने किसी आईपीएल सीजन के पहले मैच में जीत दर्ज की है.

रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 71 गेंदों पर 148 रनों की अद्भुत साझेदारी हुई. दोनों ने मिलकर केकेआर के गेंदबाजों के धागे खोल दिए. हिटमैन 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 38 गेंदों पर 78 रन बनाने के बाद वैभव अरोड़ा की गेंद पर कैच आउट हुए. इसके बाद इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर उतरे सूर्यकुमार यादव ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए. मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में 4 विकेट खोकर 221 रनों का पीछा कर लिया. कप्तान हार्दिक 18 रन और नमन धीर 5 रन बनाकर नाबाद रहे.

मुंबई इंडियंस ने पहली बार किया ये कारनामा

आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में ये मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी सफल रन चेज है. इस शानदार जीत में रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की ओपनिंग जोड़ी का अहम किरदार रहा. दोनों ने मिलकर 148 रनों की पार्टनरशिप की. रोहित-रिकेल्टन बतौर ओपनर मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरी सबसे अधिक रनों की साझेदारी करने वाले बन गए हैं. पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर और स्मिथ हैं, जिन्होंने 163 रनों की पार्टनरशिप की थी.

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केकेआर ने बनाए थे 220 रन

इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कोलकाता नाइट राइडर्स ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की और पावरप्ले में 78 रन बना दिए. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंदों पर 67 रनों की अच्छी पारी खेली. हालांकि, मिडिल ओवरों में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, जिससे मुंबई इंडियंस ने मैच में वापसी की. आखिरी ओवरों में विकेट कीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 220 रनों तक पहुंचा दिया. मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए. कप्तान हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिली. बुमराह ने 4 ओवरों में 35 रन दिए, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली.

ये भी पढ़ें: गंभीर ने बदल दी इस खिलाड़ी की किस्मत, जिसे सब मानते थे गेंदबाज, वो IPL में जड़ चुका है 116 छक्के, नाम जानते हैं आप?

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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