Advertisement
trendingNow13066583
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: क्या फिर से ट्रॉफी उठाएगी मुंबई इंडियंस? हरमनप्रीत की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स, देखें बेस्ट प्लेइंग 11

WPL 2026: क्या फिर से ट्रॉफी उठाएगी मुंबई इंडियंस? हरमनप्रीत की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स, देखें बेस्ट प्लेइंग 11

WPL 2026 Mumbai Indians Best Playing XI: महिला प्रीमियर लीग 2026 का बिगुल बज चुका है और टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (MI) ने खलबली मचा दी है. डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते मुंबई की टीम पर सबकी निगाहें थीं, और उन्होंने मेगा ऑक्शन में अपनी पुरानी 'मैच विनर्स' को वापस पाकर अपनी मंशा साफ कर दी है.इस बार मुंबई इंडियंस ने यास्तिका भाटिया को रिलीज किया था, जिसके बाद अब युवा जी. कमलिनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी. वहीं, मिडिल ऑर्डर में अमेलिया कर (₹3 करोड़) की वापसी ने टीम को विश्व स्तरीय संतुलन प्रदान किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026: क्या फिर से ट्रॉफी उठाएगी मुंबई इंडियंस? हरमनप्रीत की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स, देखें बेस्ट प्लेइंग 11

WPL 2026 Mumbai Indians Best Playing XI: महिला प्रीमियर लीग 2026 का बिगुल बज चुका है और टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (MI) ने खलबली मचा दी है. डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते मुंबई की टीम पर सबकी निगाहें थीं, और उन्होंने मेगा ऑक्शन में अपनी पुरानी 'मैच विनर्स' को वापस पाकर अपनी मंशा साफ कर दी है.इस बार मुंबई इंडियंस ने यास्तिका भाटिया को रिलीज किया था, जिसके बाद अब युवा जी. कमलिनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी. वहीं, मिडिल ऑर्डर में अमेलिया कर (₹3 करोड़) की वापसी ने टीम को विश्व स्तरीय संतुलन प्रदान किया है.

मुंबई इंडियंस की संभावित बेस्ट प्लेइंग 11
 
हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews): वेस्टइंडीज की यह कप्तान ओपनिंग के साथ-साथ स्पिन से भी कहर बरपाती है.
जी. कमलिनी (G. Kamalini) (wk): युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जो पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती हैं.
नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt): दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, जो नंबर 3 पर टीम की रीढ़ हैं.
हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) (c): कप्तान और टीम की सबसे बड़ी मैच विनर, जिनके नाम अब वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी है.
अमेलिया कर (Amelia Kerr): न्यूजीलैंड की यह स्टार फिनिशिंग के साथ-साथ अपनी लेग-स्पिन से गेम पलट देती है.
अमनजोत कौर (Amanjot Kaur): एक बेहतरीन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जो लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती हैं.
सजना सजीवन (S. Sajana): अपनी पावर हिटिंग और फील्डिंग के लिए मशहूर 'सिक्सर क्वीन'.
पूनम खेमनार (Poonam Khemnar): लेग-स्पिन विकल्प और एक उपयोगी बल्लेबाज.
शबनिम इस्माइल (Shabnim Ismail): दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबाज, जो शुरुआती झटके देने में माहिर हैं.
 सायका इशाक (Saika Ishaque): बाएं हाथ की स्पिनर जो मुंबई के लिए हमेशा विकेट टेकर साबित हुई हैं.
संसृति गुप्ता (Sanskriti Gupta) / त्रिवेणी वशिष्ठ: युवा घरेलू गेंदबाज जो टीम के गेंदबाजी आक्रमण को पूरा करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC
Stray dogs
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC