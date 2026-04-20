आखिरकार शेर के मुंह लग ही गया खून... बुमराह को विकेट दिलाने के लिए मुंबई इंडियंस ने तोड़ दिया ये नियम

Jasprit Bumrah: 'देर लगी आने में तुमको... शुक्र है फिर भी आए तो'. जी हां, मुंबई इंडियंस के तमाम फैंस अभी यही गाना गुनगुना रहे होंगे. आखिरकार स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने आईपीएल 2026 में 5 मैचों के बाद विकेट का स्वाद चख ली लिया. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा दांव खेलते हुए बुमराह को पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी दी. टीम इंडिया के धुरंधर पेसर ने कप्तान और मुंबई इंडियंस के फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया और पहली गेंद पर ही गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन को पवेलियन की राह दिखाई.

यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आईपीएल में 146 गेंदों बाद विकेट मिली है. साई सुदर्शन को आउट करने के बाद स्टार तेज गेंदबाज ने राहत की सांस ली और उन्होंने मुस्कुराते हुए जश्न मनाया. हालांकि, शेर के मुंह में खून लगाने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट को बड़ा नियम तोड़ना पड़ा. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

कैसे खत्म हुआ बुमराह के विकेट का इंतजार?

जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के वो हथियार हैं, जिसे हमेशा कप्तान मैच के सबसे मुश्किल परिस्थिति में इस्तेमाल करना चाहते हैं. हालांकि, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में टीम मैनेजमेंट ने प्लान में बड़ा बदलाव किया. आईपीएल के इतिहास में ऐसा सिर्फ 7वीं बार हुआ है जब बुमराह पारी का पहला ओवर डालते दिखे. कप्तान उनका इस्तेमाल अक्सर बाद के ओवरों में करते हैं. इससे पहले उन्होंने 2014 में दो बार, 2018 में तीन बार और 2022 में एक बार गेंद से पारी का आगाज किया था. आईपीएल 2026 में बुमराह विकेट के लिए तरस रहे थे.

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लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी. उनकी बेबसी को देखते हुए आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने अपने उस नियम को तोड़ दिया, जिसके तहत वो बुमराह का इस्तेमाल पहले ओवर में नहीं करना चाहते थे. ये फैसला सही साबित हुआ और स्टार गेंदबाज ने पहली गेंद पर ही पिछले सीजन के ऑरेंज कैप विनर साई सुदर्शन को पवेलियन की राह दिखा दी.

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