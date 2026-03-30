MI vs KKR: मुंबई ने खत्म किया 14 साल पुराना श्राप.. 2012 में पहला मैच जीतने के बाद क्या हुआ? इस बार भी सता रहा डर

MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पहले मैच में केकेआर को 6 विकेट से हराया. 221 रनों का लक्ष्य मुंबई की टीम ने एकतरफा अंदाज में चेज कर दिया. आईपीएल में मुंबई की टीम ने 14 साल पुराना श्राप खत्म किया. पिछले 14 साल से टीम ने आईपीएल में अपने पहले मैच में जीत दर्ज नहीं की थी. अब मुंबई की टीम के लिए ये जीत सीजन में कितनी खास साबित होगी, इसका डर फैंस को सता रहा है. हम आपको बताते हैं, कि साल 2012 में पहले मैच में जीत के बाद आखिर क्या हुआ था.

मुंबई ने सीएसके को दी थी शिकस्त

मुंबई की टीम ने साल 2012 में अपने पहले मुकाबले में सीएसके को धूल चटाई थी. मुंबई का लीग स्टेज शानदार अंदाज में खत्म हुआ था. टीम ने 16 मैच में से 10 मुकाबले अपने नाम किए थे, जबकि 6 में टीम को हार मिली थी. पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, दूसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइजर्स जबकि तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस और चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी.

सीएसके ने पलटा मैच

चेन्नई की टीम नंबर-4 पर थी, ऐसे में मुंबई और सीएसके के लिए हर मैच नाकआउट की तरह था. वहीं, टॉप-2 टीमों के लिए क्वालीफायर-2 में एक-एक मौका था. कोलकाता ने दिल्ली को हराकर सीधा फाइनल का टिकट कटाया, वहीं क्वालीफायर-2 में भी दिल्ली के शेर ढेर हो गए और सीएसके ने लगातार दो नॉकआउट मैच जीते. एलिमिनेटर में सीएसके ने मुंबई को एक रोमांचक मुकाबले में मात देकर मुंबई का पत्ता साफ कर दिया था.

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शानदार फॉर्म में ओपनर्स

मुंबई ने आखिरी बार ट्रॉफी 2020 में जीती थी. अब पहले मैच में जीत के साथ टीम ने जोरदार शुरुआत की है. टीम के ओपनर्स रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन धुआंधार फॉर्म में नजर आए. रोहित शर्मा ने 200+ स्ट्राइक रेट से 78 रन की पारी खेली जबकि रेयान रिकेल्टन ने भी 81 रन ठोक दिए. इन पारियों की बदौलत मुंबई की टीम ने एकतरफा 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया.