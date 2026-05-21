क्या हार्दिक को कप्तानी से हटाएगा मुंबई? मैदान पर खराब हरकत से पांड्या पर लगा 'कलंक', सजा का हुआ ऐलान

IPL 2026 Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन भूलने जैसा रहा है. टीम 13 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई है. वह अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. उसे बुधवार (20 मई) को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम को एक और झटका लगा. कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर टीम की हार के बाद आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया.

हार्दिक को मुंबई की चार विकेट की हार के दौरान मैदान पर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद दंडित किया गया. यह परिणाम पांच बार के चैंपियन के निराशाजनक आईपीएल 2026 अभियान को और उजागर करता है. हार्दिक का प्रदर्शन भी इस मैच में अच्छा नहीं रहा था. वह 27 गेंद पर 26 रन ही बना सके. इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए.

क्या थी वह विवादित घटना?

एक आधिकारिक आईपीएल बयान के अनुसार, हार्दिक ने क्रिकेट उपकरण और ग्राउंड फिक्स्चर के दुरुपयोग से संबंधित आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया. बयान में कहा गया, ''हार्दिक पांड्या को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है.'' यह घटना केकेआर की पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई जब हार्दिक ने अपने रन-अप पर वापस जाते समय जोर से गिल्लियां (बेल्स) गिरा दीं.

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कप्तान पर क्या कार्रवाई की गई?

मुंबई के कप्तान ने अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को भी स्वीकार कर लिया. जुर्माने के साथ उन्हें एक डिमेरिट अंक भी मिला. आईपीएल में चार से सात डिमेरिट अंक जमा होने पर एक मैच का निलंबन हो सकता है. यह अनुशासनात्मक मुद्दा मुंबई इंडियंस के लिए एक और निराशाजनक शाम का हिस्सा था, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी.

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हार के बाद हार्दिक ने क्या स्वीकार किया?

ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर 147/8 के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए मुंबई अपना संयम बनाए रखने में नाकाम रही. केकेआर ने सात गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. हार्दिक ने बाद में स्वीकार किया कि मुंबई की बल्लेबाजी और फील्डिंग की विफलताओं ने पूरे सीजन में टीम को परेशान किया. उन्होंने मैच के बाद कहा, ''निश्चित रूप से बल्लेबाजी समूह के रूप में हम 20 रन कम थे और पूरे सीजन में हम फील्डिंग में काफी खराब रहे हैं.'' मुंबई के इस निराशाजनक अभियान में उन्होंने अब तक केवल चार मैच जीते हैं और रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका अंतिम लीग मैच होना है.