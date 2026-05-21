Advertisement
trendingNow13224611
Hindi Newsक्रिकेटक्या हार्दिक को कप्तानी से हटाएगा मुंबई? मैदान पर खराब हरकत से पांड्या पर लगा कलंक, सजा का हुआ ऐलान

क्या हार्दिक को कप्तानी से हटाएगा मुंबई? मैदान पर खराब हरकत से पांड्या पर लगा 'कलंक', सजा का हुआ ऐलान

IPL 2026 Hardik Pandya: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन जारी है और अब कप्तान हार्दिक पांड्या पर केकेआर के खिलाफ हार के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है. मुंबई की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 21, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या.
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या.

IPL 2026 Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन भूलने जैसा रहा है. टीम 13 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई है. वह अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. उसे बुधवार (20 मई) को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम को एक और झटका लगा. कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर टीम की हार के बाद आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया.

हार्दिक को मुंबई की चार विकेट की हार के दौरान मैदान पर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद दंडित किया गया. यह परिणाम पांच बार के चैंपियन के निराशाजनक आईपीएल 2026 अभियान को और उजागर करता है. हार्दिक का प्रदर्शन भी इस मैच में अच्छा नहीं रहा था. वह 27 गेंद पर 26 रन ही बना सके. इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए.

क्या थी वह विवादित घटना?

एक आधिकारिक आईपीएल बयान के अनुसार, हार्दिक ने क्रिकेट उपकरण और ग्राउंड फिक्स्चर के दुरुपयोग से संबंधित आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया. बयान में कहा गया, ''हार्दिक पांड्या को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है.'' यह घटना केकेआर की पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई जब हार्दिक ने अपने रन-अप पर वापस जाते समय जोर से गिल्लियां (बेल्स) गिरा दीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: क्रिकेट में खूनी खेल! बिश्नोई गैंग की एंट्री, प्रेसिडेंट के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

कप्तान पर क्या कार्रवाई की गई?

मुंबई के कप्तान ने अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को भी स्वीकार कर लिया. जुर्माने के साथ उन्हें एक डिमेरिट अंक भी मिला. आईपीएल में चार से सात डिमेरिट अंक जमा होने पर एक मैच का निलंबन हो सकता है. यह अनुशासनात्मक मुद्दा मुंबई इंडियंस के लिए एक और निराशाजनक शाम का हिस्सा था, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी.

ये भी पढ़ें: क्या CSK के लिए आखिरी मैच खेलने उतरेंगे एमएस धोनी? आया ऑफीशयल अपडेट

हार के बाद हार्दिक ने क्या स्वीकार किया?

ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर 147/8 के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए मुंबई अपना संयम बनाए रखने में नाकाम रही. केकेआर ने सात गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. हार्दिक ने बाद में स्वीकार किया कि मुंबई की बल्लेबाजी और फील्डिंग की विफलताओं ने पूरे सीजन में टीम को परेशान किया. उन्होंने मैच के बाद कहा, ''निश्चित रूप से बल्लेबाजी समूह के रूप में हम 20 रन कम थे और पूरे सीजन में हम फील्डिंग में काफी खराब रहे हैं.'' मुंबई के इस निराशाजनक अभियान में उन्होंने अब तक केवल चार मैच जीते हैं और रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका अंतिम लीग मैच होना है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Hardik Pandyamumbai indians

Trending news

जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
suvendu adhikari
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
Essel Group
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
100 years of Essel Group
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
Bhagwant Mann
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल
EX PM Rajiv Gandhi Death Anniversary
पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल
4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
Cockroach Janta Party
4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
Monsoon 2026
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित