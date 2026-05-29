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Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस में महाभारत की इनसाइड स्टोरी, हार्दिक पांड्या का गेम ओवर.. कप्तान चुकाएंगे सुस्ती की कीमत!

मुंबई इंडियंस में 'महाभारत' की इनसाइड स्टोरी, हार्दिक पांड्या का गेम ओवर.. कप्तान चुकाएंगे 'सुस्ती' की कीमत!

Mumbai Indians Captaincy Controversy: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर संकट है. शुक्रवार (29 मई) को आईपीएल खत्म से पहले ही कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि फ्रेंचाइजी अब हार्दिक के साथ अपने सफर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती.हम आपको आईपीएल 206 में टीम के खराब प्रदर्शन और हार्दिक पर बढ़ते दबाव की इनसाइड स्टोरी यहां बता रहे हैं...

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 29, 2026, 12:50 PM IST
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या.
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या.

Mumbai Indians Captaincy Controversy: आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस अब एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रही है. आईपीएल 2026 के बेहद खराब सीजन के बाद फ्रेंचाइजी अब एक व्यापक आंतरिक ओवरहॉल (बदलाव) की तैयारी कर रही है। यह टीम पिछले छह सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. टीम ने पांच बार खिताब अपने नाम किए हैं, लेकिन उसे छठी ट्रॉफी का इंतजार है. इस सीजन में टीम ने 14 मैचों में से केवल 4 जीते और 9वें स्थान पर रही.

इस बड़े बदलाव की शुरुआत कप्तान हार्दिक पांड्या से होने की उम्मीद है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंचाइजी के भीतर कम से कम तीन सूत्रों ने पुष्टि की है कि हार्दिक को कप्तान के पद से हटाया जाना लगभग तय है. सिर्फ कप्तानी ही नहीं, बल्कि इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या वह प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के हकदार भी हैं या नहीं. सीजन के दौरान ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि टीम प्रबंधन उन्हें बरकरार रखने का इच्छुक नहीं है.

खिलाड़ी अब 'कोचेबल' नहीं रहे?

टीम में दरार तब और गहरी हो गई जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच के बाद कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों को सीधा संदेश दिया. टीम मीटिंग के दौरान जवाबदेही और 'कोचेबिलिटी' (सीखने की क्षमता) का मुद्दा उठाया गया. सूत्रों ने बताया कि ऐसे कई मौके आए जब कोचिंग स्टाफ ने डेटा के आधार पर कुछ सुझाव दिए, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें नहीं माना.

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डेटा की अनदेखी बनी नाकामी की वजह? 

मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए यह एक गंभीर खुलासा है. यह न केवल खराब फॉर्म को दर्शाता है, बल्कि रणनीति और क्रियान्वयन के बीच एक बड़े अंतर को भी उजागर करता है. मैदान पर प्रभाव रखने वाले खिलाड़ियों द्वारा एनालिटिक्स पर आधारित फैसलों की अनदेखी की गई. कप्तान होने के नाते इस नाकामी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर ही आती है. अब सवाल यह है कि क्या हार्दिक आगे टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में रहेंगे?

 

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दूसरी टीम से पीछे मुंबई

अगर राजनीति और हस्तियों की चर्चा को हटा दें, तो मुंबई की 2026 की नाकामी का सबसे बड़ा कारण संरचनात्मक था. वे आधुनिक टी20 क्रिकेट के मुकाबले पुराने पड़ गए थे. आईपीएल 2026 वह साल रहा जब पावरप्ले में बल्लेबाजी की परिभाषा बदल गई और पहली बार लीग का औसत पावरप्ले रन रेट 10 रन प्रति ओवर के पार चला गया. इसके विपरीत मुंबई इंडियंस पावरप्ले में केवल 8.5 से 9 रन प्रति ओवर ही बना सकी, जो वक्त के साथ बहुत कम है.

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पावरप्ले में क्यों बेअसर रही MI?

सीजन के आंकड़े मुंबई के लिए बेहद डराने वाले रहे. जहां पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पावरप्ले में 116/0 का स्कोर बनाया, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स ने भी छह ओवरों के भीतर 100 रनों का आंकड़ा पार किया. मुंबई इंडियंस पूरे टूर्नामेंट में केवल दो बार पावरप्ले में 70 रनों का आंकड़ा छू पाई, जबकि अन्य टीमों ने 35 से अधिक बार ऐसा किया. सामूहिक रूप से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस को छोड़कर अन्य टीमों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में 35 से अधिक बार 70 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया. इसके विपरीत पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पूरे सीजन में केवल दो बार ही इस आंकड़े को छूने में सफल रही.

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प्रतिद्वंद्वी टीमों ने खुद को MI से बेहतर बदला?

जब विपक्षी टीमें आधुनिक टी20 के अनुसार खुद को ढाल रही थीं, तब मुंबई इंडियंस एक ही जगह ठहरी रही. लखनऊ सुपर जायंट्स के जोश इंग्लिस ने पावरप्ले के भीतर ही मात्र 25 गेंदों में 77 रन बनाकर CSK की गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया. वहीं राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पावरप्ले ओवरों में 231.18 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और इस दौरान अकेले 37 छक्के जड़े. ये प्रदर्शन टी20 क्रिकेट की उस नई दिशा को दर्शाते हैं, जिसे अपनाने में मुंबई को भारी संघर्ष करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: बेबी बॉस vs प्रिंस... बदले की आग में जल रहा राजस्थान, वैभव को रोक पाएंगे शुभमन?

दिग्गज सितारों के बावजूद मुंबई की रैंकिंग गिर गई?

मुंबई के प्रदर्शन में आई गिरावट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. टीम के सर्वश्रेष्ठ पावरप्ले बल्लेबाज रयान रिकलटन ने 186.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. पिछले सीजन में यह आंकड़ा बेहतरीन माना जाता, लेकिन आईपीएल 2026 के बदलते दौर में यह काफी नहीं था. रिकलटन टूर्नामेंट के शीर्ष रन बनाने वालों में 17वें स्थान पर रहे, जबकि लेग स्पिनर अल्लाह गजनफर विकेट लेने वालों में 14वें स्थान पर रहे. अंतरराष्ट्रीय सितारों से भरी इस टीम के लिए ऐसी रैंकिंग्स को सही ठहराना बेहद मुश्किल है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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