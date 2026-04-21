IPL 2026 points table: MI ने पॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली....3 टीमों को एक साथ नुकसान, 30 मैचों के बाद कौन है नंबर 1?

IPL 2026 points table: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. 19वें सीजन में लगातार 4 हार के बाद जिस मुंबई इंडियंस को 'बाहर' माना जा रहा था, उसने 20 अप्रैल की रात गुजरात टाइटंस को मात देकर पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी है. सोमवार की रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार्दिक पंड्या की पलटन ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से रौंद दिया. 6 मैचों में उसकी ये दूसरी जीत रही, जिसके दम पर उसने पॉइंट्स टेबल का पूरा नक्शा ही बदल दिया है. इस जीत की खास बात ये रही कि मुंबई की टीम नंबर 10 से बड़ी छलांग लगाने में सफल रही. उसने चेन्नई और कोलकाता जैसी दिग्गज टीमों को नीचे धकेल दिया है.

मुंबई को बड़ी जीत का क्या फायदा मिला?

इस मैच से पहले मुंबई की टीम प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे यानी दसवें नंबर पर थी. उसके पास सिर्फ एक जीत के 2 अंक थे, लेकिन गुजरात के खिलाफ मिली जीत के दम पर ना सिर्फ उसके 4 अंक हो गए, बल्कि नेट रन रेट (NRR) में 'जादुई' सुधार हुआ है.

मैच से पहले मुंबई -1.07 के साथ 10वें पायदान पर थी और मैच के बाद 4 अंक के साथ रन रेट सीधे 0.067 पर पहुंच गया. मुंबई ने पॉइंट टेबल में सीधे 3 स्थानों की छलांग लगाई और अब वह 7वें नंबर पर काबिज हो गई है. मुंबई ने अब चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (4-4 पॉइंट्स) की बराबरी कर ली है. खास बात ये कि इन टीमों से बेहतर उसका नेट रन रेट है. इसलिए वो नंबर 7 पर आ चुकी है.

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इन 3 बड़ी टीमों को हुआ नुकसान

मुंबई की इस 'सुनामी' का खामियाजा 3 बड़ी टीमों को उठाना पड़ा. इनमें पहला नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है, जो नंबर 7 से एक स्थान नीचे खिसककर अब 8वें नंबर पर आ चुकी है. दूसरा नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का है, जो आठवें से लुढ़ककर नौवें स्थान पर पहुंच गई है. तीसरा नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का है, जो एक दिन पहले ही आखिरी स्थान से ऊपर आई थी, लेकिन अब फिर से 10वें स्थान पर खिसक गई है.

नंबर 1 पर कौन सी टीम है?

30 मैचों के बाद प्वाइंट टेबल में नंबर 1 पर पंजाब किंग्स है, जिसने अब तक 6 मैच खेलकर 5 जीते हैं और एक मुकाबला बारिश से धुला है. उसके पास 11 अंक के साथ +1.420 का नेट रन रेट है. पंजाब इकलौती टीम है, जिसने अब तक एक भी मैच नहीं हारा.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो मुंबई ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम 100 रनों पर सिमट गई. मुंबई ने 99 रनों से मैच जीत लिया. मुंबई की शुरुआत लड़खड़ाई थी, लेकिन युवा स्टार तिलक वर्मा ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला. तिलक के 45 बॉल पर शानदार शतक (101) और नमन धीर के उपयोगी 45 रनों के योगदान की बदौलत मुंबई ने 199 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात के लिए जसप्रीत बुमराह ने इस सीजन का अपना पहला विकेट लेकर जो तबाही शुरू की, उसे अश्विनी कुमार ने अंजाम तक पहुंचाया. अश्विनी ने 24 रन देकर 4 विकेट झटके और गुजरात की पूरी टीम को महज 100 रनों पर समेट दिया.

नंबर टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट (NRR) 1 पंजाब किंग्स 6 5 0 11 +1.420 2 आरसीबी 6 4 2 8 +1.171 3 राजस्थान रॉयल्स 6 4 2 8 +0.599 4 सनराइजर्स हैदराबाद 6 3 3 6 +0.566 5 दिल्ली कैपिटल्स 5 3 2 6 +0.310 6 गुजरात टाइटंस 6 3 3 6 -0.821 7 मुंबई इंडियंस 6 2 4 4 +0.067 8 सीएसके 6 2 4 4 -0.780 9 लखनऊ सुपर जायंट्स 6 2 4 4 -1.173 10 केकेआर 7 1 5 3 -0.879

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