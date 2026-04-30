IPL में 12 साल बाद हुआ ये कारनामा, मुंबई इंडियंस के लिए विदेशियों ने किया कमाल, बन गया स्पेशल रिकॉर्ड

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 8 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम को जीत के लिए 244 रनों का टारगेट दिया. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाते हुए 8 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस जीत के बाद IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 प्वाइंट्स हो गए हैं और उसका नेट रनरेट +0.832 है.

मुंबई इंडियंस के लिए विदेशियों ने किया कमाल

मुंबई इंडियंस (MI) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए. मुंबई इंडियंस (MI) को विल जैक्स और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की पार्टनरशिप की. विल जैक्स ने 22 गेंद पर 46 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. विल जैक्स ने 209.09 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. वहीं, रियान रिकेल्टन ने 55 गेंद पर नाबाद 123 रनों की पारी खेली. रियान रिकेल्टन ने 223.64 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके और 8 छक्के जड़ डाले. विल जैक्स और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने मिलकर IPL में 12 साल बाद मुंबई इंडियंस (MI) के लिए एक महारिकॉर्ड भी बना दिया.

आईपीएल में 12 साल बाद हुआ ये कारनामा

IPL में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए रियान रिकेल्टन और विल जैक्स की जोड़ी ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की है. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए ऐसा करने वाली यह दूसरी विदेशी ओपनिंग जोड़ी है. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए साल 2014 में माइकल हसी और लेंडल सिमंस ने ऐसा किया था. दोनों ने पांच मैचों में चार (एक सेंचुरी) बार 50 या उससे अधिक रन की साझेदारी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रियान रिकेल्टन ने बनाया महारिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसी के साथ रिकेल्टन मुंबई इंडियंस (MI) की तरफ से सबसे तेज IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में सनथ जयसूर्या संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं. जयसूर्या ने साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विरुद्ध 45 गेंदों में शतक लगाया था. इसके बाद आईपीएल 2026 में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतनी ही गेंदों पर अपना शतक पूरा किया था. कैमरून ग्रीन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 47 गेंदों में शतक पूरा किया था. सूर्यकुमार यादव (49 गेंदें) इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 49 गेंदों में शतक लगाया था.