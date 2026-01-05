कीरोन पोलार्ड को माफ नहीं करेंगे मुंबई इंडियंस के फैंस! 16 साल बाद फाइनल में मिली हार, इस टीम ने बदला इतिहास

ILT20 Final 2025-26: इंटरनेशनल लीग T20 2025-26 के फाइनल में एमआई एमिरेट्स का सामना डेजर्ट वाइपर्स से हुआ. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स ने ना सिर्फ खिताब अपने नाम किया, बल्कि पिछले 16 सालों में इकलौती ऐसी टीम बनी, जिसने फाइनल में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को धूल चटाई है. जी हां, 16 साल तक T20 के फाइनल में नहीं हारने का दबदबा खत्म हो गया.

मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइजी ने T20 लीग के फाइनल में राज करने की शुरुआत 2011 में की थी, जब उन्होंने चैंपियंस लीग पर कब्जा किया था. उसके बाद आईपीएल में रोहित शर्मा ने MI की कमान संभाली और ट्रॉफी का भरमार लगा दिया. हिटमैन की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने फाइनल में कभी हार का मुंह नहीं देखा और 5 ट्रॉफी जीते थे.

16 साल बाद फाइनल में हारी MI की टीम

बता दें कि आईपीएल के अलावा दुनिया में कई ऐसी लीग है जहां मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की टीम मौजूद है. ILT20 में वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड को MI एमिरेट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2024 में तो उनकी कप्तानी में टीम ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया, लेकिन इस साल उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसी के साथ कीरोन पोलार्ड पिछले 16 सालों में एमआई फ्रेंचाइजी के पहले कप्तान बन गए, जिनकी कप्तानी में फाइनल में हार का दाग लगा है.

ILT20 Final: फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स ने मारी बाजी

इंटरनेशनल लीग T20 2025-26 के फाइनल की बात करें तो दुबई में MI एमिरेट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रनों का स्कोर खड़ा किया. कप्तान सैम करन ने 51 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली. इसके जवाब में एमआई एमिरेट्स की टीम 136 रनों पर ऑल आउट हो गई और वाइपर्स ने 46 रनों से मैच जीतकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया. सैम करन की ये टीम पिछले 16 सालों में एकमात्र टीम बनी जिसने मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को फाइनल में पटखनी दी है. इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

